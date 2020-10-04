ØZI、9m88飆唱金曲獎！這2人「台上接吻」　網笑：自打臉

第31屆金曲獎頒獎典禮今（3日）於台北流行音樂中心舉行，其中由ØZI合作9m88演唱的《B.O.》，更獲得網友的一致好評。對此，就有網友發現，在舞台上的舞者似乎有接吻，這也讓網友虧「自打臉」。

▲魏如萱還特地宣導，來賓必須抱持安全距離。（圖 / 台視提供）