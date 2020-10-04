ØZI、9m88飆唱金曲獎！這2人「台上接吻」　網笑：自打臉

第31屆金曲獎頒獎典禮今（3日）於台北流行音樂中心舉行，其中由ØZI合作9m88演唱的《B.O.》，更獲得網友的一致好評。對此，就有網友發現，在舞台上的舞者似乎有接吻，這也讓網友虧「自打臉」。
ØZI與9m88這次在金曲獎演唱的《B.O.》，現場直接打造成夜店的場景，可以看到桌上擺滿酒杯，現場還湧入大批舞者假扮客人，兩人更展現出實力唱功，鏡頭更是採用一鏡到底的方式拍攝，但是有眼尖的網友發覺，在這段表演過程中，似乎有兩名舞者直接嘴對嘴親吻。
因為金曲獎典禮開場前，主持人魏如萱還特地模仿防疫小組拍攝《防疫影片》，特別提醒台下來賓必須抱持安全距離，還笑說要以飛吻代替親吻。這也讓網友虧「說好的防疫呢」、「表演也親，自打臉啊」、「兩位這樣很母湯」、「不是說要飛吻嗎」、「別打臉阿兩位」、「直接親了，可以的嗎」、「主持人不知道會怎想」、「阿不是防疫禁止親吻」。
不過面對ØZI和9m88這次高水準的演出，網友也說「舞台跟運鏡好讚」、「喜歡這種有佈景的」、「水準太高了」、「攝影師好強」、「你不說是現場，我還以為是在拍MV」、「台灣有學到韓國精神了」、「不說沒注意是一鏡到底」、「這表演好猛，運鏡也強」、「一開始還以為是預錄的，沒想到是現場」。（編輯：許智超）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。