男點20顆水餃！上餐後做「一動作」　女友譏：窮酸又難看

到面外餐廳吃鍋貼或水餃時，你會算一下上餐數量和自己點的是否一樣嗎？一名網友就在《Dcard》透露，自己與女友去吃晚餐，他點了20顆水餃，於是在老闆送上餐後便「數一下」有幾顆，怎料女友竟譏笑他「別人看到以為我們很窮酸」、「不認識的人看到了真的很難看」，讓他非常不解與困惑「這有什麼窮酸的？」

原PO發文指出，之前與女友去吃晚餐時，女友點了一碗麵，他則點了20顆水餃，老闆送上餐後，他習慣動作就先「數一下數量」，結果女友看到後就說「天啊！你到底在幹嘛...」他回應「我說數一下數量看有沒有錯」，女友竟表示「你這樣讓老闆看到很不尊重，讓別人看到以為我們很窮酸，每一顆都要斤斤計較。」

隨後還在原PO騎車回家的路上，坐在後座的女友仍是一直唸，質問原PO「為什麼要做這種窮酸的事情，讓不認識的人看到了真的很難看...」這讓原PO滿頭問號，覺得很奇怪，不禁直說「我付20顆的錢，我當然希望拿到20顆水餃，這有什麼窮酸的？」

▲男網友在《Dcard》發文指出，自己與女友去吃晚餐，他點了20顆水餃，上餐後就「數一下數量」，沒想到竟被女友譏笑：窮酸、難看。（圖／翻攝自《Dcard》）

貼文一出，網友隨即議論紛紛「我是會在心裡默數幾顆欸！就只是一種習慣，但我覺得這沒啥好窮酸的啊，又不是吃霸王餐」、「不會跟她說：我怕老闆多給會少賺」、「不是很餓的時候吃水餃我會數，很餓不會XD（我是連肉羹麵、豬肝麵都會數有幾塊的人）」、「我吃雞塊也會算一下是不是六塊」、「還好吧！不會窮酸，店家忙的時候也會出錯，有少就跟店家反應，應該沒什麼吧」、「確認一下數目跟有沒有尊重有差嗎？確認對方有沒有出差錯和檢查自己項目有沒有到，總比吃不完放一邊好吧！」

另還有人認為「你是不是數得太誇張了？例如已經唸出聲音，如果是的話，我是女友會覺得尷尬...」「你可能數得很明顯或是很大聲，如果他會在意，下次在心裡數吧！」對此，原PO則回應「我沒發出聲音，我只是拿著筷子一顆一顆邊指邊數。」（編輯：許苡晴）