韓國物價其實不高？對比表曝光　眾嘆：台灣「人」最便宜

生活中食衣住行樣樣都要錢，薪資與物價也成為一般人最在意的話題。近期就有人整理出台、韓薪資物價及薪資的對比表，引發話題，更有不少台灣人感嘆「在台灣，人最便宜」。

▲網友將台灣與南韓的薪資、食物價格拿出對比。（圖／翻攝PTT）