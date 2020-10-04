半夜客廳傳「詭異女聲」！她一看嚇傻　真相曝光暖炸全場

有名女網友在《Dcard》上表示，趁著中秋連假的假期，在家中看了許多部恐怖劇情解說YouTube影片，但其實自己是屬於又怕又愛看的人，所以在接近午夜12點時，就決定去睡覺了，豈料，在半夢半醒之間，她突然聽到窸窸窣窣的聲音，很像有人在門外走路，但她沒多想，以為是哥哥去廁所。

過了不久，她突然聽見「一陣聲音無高低的女音，很像在喃喃自語，又好像在唸誦著什麼」，雖然隔著房門也聽不太清楚，但此時她已經被嚇得完全沒睡意，她戰戰競兢地將耳朵貼在房門上聽了一陣子，很確定這聲音不是家裡的人，更何況自己是最晚睡的那個人。

▲女網友在《Dcard》上發文。（圖／翻攝自《Dcard》）

爸媽也因吵醒原PO而向她道歉，「我們想說幫妳看看半夜會不會有人退票，但不太會用」，這也讓原PO愣住，因為自己沒有訂到返程的座位車票，爸媽就半夜爬起來，想幫忙訂訂看，也因為他們不太會用電腦，所以每次打驗證碼時，都按語音播放。



▲原PO貼出要輸入驗證碼時，旁邊會有「語音播放」的選項。（圖／翻攝自《Dcard》） 當她躺回床上時，卻愈想愈鼻酸，認為自己不在乎要站著搭火車四五個小時，但卻心疼習慣早睡的爸媽，擔心自己而犧牲睡眠時間，半夜爬起來摸索著不熟悉的電腦網頁，「只為了試圖訂一張車票」，讓她直呼「對我來說真的洋蔥到爆炸，請各位好好珍惜跟父母相處的時光」。

貼文一出，引起網友熱議，「一開始還以為是靈異版，你爸爸媽媽好暖」、「暖暖的洋蔥」、「嗚嗚嗚好鼻酸」、「爸媽好暖喔」、「還以為是恐怖的，沒想到超暖」、「差點被暖哭」。（編輯：郭佩蓉）



