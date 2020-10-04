男嘆「女友愛發IG」該怎辦？兩派人馬全戰翻：無法接受

情侶雙方的相處都一定是建立在彼此包容之上，但近日卻有一位網友在網路上分享自己的親身遭遇，他表示自己的女友實在「超級愛發文在IG（Instagram）上」，甚至讓他覺得已經影響到日常生活，這也讓他非常頭疼，於是便上網求助，沒想到對此兩派網友全戰翻直言「無法接受」，引起熱議。

▲原PO狂嘆「舉凡吃飯、逛街、看電影，各種『不管是可以拍不能拍的，她、都、要、拍』」。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／翻攝自《pixabay》）