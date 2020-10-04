男嘆「女友愛發IG」該怎辦？兩派人馬全戰翻：無法接受

情侶雙方的相處都一定是建立在彼此包容之上，但近日卻有一位網友在網路上分享自己的親身遭遇，他表示自己的女友實在「超級愛發文在IG（Instagram）上」，甚至讓他覺得已經影響到日常生活，這也讓他非常頭疼，於是便上網求助，沒想到對此兩派網友全戰翻直言「無法接受」，引起熱議。
這位網友在網路論壇《Zuvio 校園》板上PO出一篇「女友太愛發IG」的文章表示，「舉凡吃飯、逛街、看電影，各種『不管是可以拍不能拍的，她、都、要、拍』，我覺得她根本就是IG殭屍，一整天下來她的IG爆棚，限時動態上面的格子小到變米粒」，原PO更舉出生活中不盡其數的例子，其中有一個是在餐廳吃飯的時候，原PO表示「菜還沒上之前要我幫她跟餐廳拍照，她在擺POSE的時候我快門必須一直按，按了五分鐘之後給她看成果，如果不滿意就無限輪迴，有滿意的照片之後她就開始發文」。
原PO最後也直言「我的心，真的很累，已經溝通過很多次但還是沒用，到後來只要講到這個話題她就哭，說她只是想認真經營她的生活，想讓她的朋友知道她最近在幹嘛，不懂我為什麼要這樣限制她」，此篇文章一發出後，立刻引起兩派網友論戰，留言區蓋起高樓。
有網友認為「真的不行」，「身為女性不能接受這種已經不近人情了，一邊喊鼻鼻一邊折磨有點誇張了」、「好可憐的女生，到底是多怕自己孤單沒人知」、「就有遇過這樣的女生，他的限時一天30幾個甚至超過，每分每秒都需要人關注」，也有網友覺得「根本沒差」，「笑死。你管你女友要不要發文？她今天發文礙到你的生活了嗎？不要在這裡追究這種小事好不好，每個人都有自己的習慣啊，說不定人家只是要紀錄他的生活，關你什麼事情，妨礙個人自由還喊的最大聲，笑死」、「如果你女友看到你這樣說她，她還不跟你分手的話，我會覺得她很偉大」。
不過綜合論壇上網友的意見表示，有67.4％的網友認為覺得「狂發限時動態」真的很煩，只有9％的網友覺得「還好」，甚至更有21.8％的網友覺得「無言」，所以對於狂發限時動態的行為，對於大多數人來說是不太討喜的。（編輯：王柏文）