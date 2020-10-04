「浮濫學位」重創台灣高教？過來人揭社會風氣：真兩回事

大學所選擇的科系不僅對個人的職涯規劃有著一定的關係，更對未來人生發展有所影響，甚至有些人大學畢業後會接著選讀「研究所」來補強自己的學歷，但近日卻有網友在網路上提出疑惑「這樣『浮濫的學位』會不會重創台灣高教？」對此就有過來人揭露了社會風氣直言「真的算兩回事」，引起熱議。

▲原PO點出台灣的社會風氣，「研究所的目的，在台灣基本上就是給你好找工作，履歷好看，不知道要幹嘛用的，和有沒有學到東西是兩回事，完全失去學習跟研究的樂趣跟熱誠了」。（示意圖／翻攝自 pixabay ）