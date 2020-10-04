「浮濫學位」重創台灣高教？過來人揭社會風氣：真兩回事

大學所選擇的科系不僅對個人的職涯規劃有著一定的關係，更對未來人生發展有所影響，甚至有些人大學畢業後會接著選讀「研究所」來補強自己的學歷，但近日卻有網友在網路上提出疑惑「這樣『浮濫的學位』會不會重創台灣高教？」對此就有過來人揭露了社會風氣直言「真的算兩回事」，引起熱議。
這位網友在 PTT Gossiping 板上指出，「就是學界跟業界嚴重脫節，念了大學跟之後做的工作根本沒關係，那你念大學研究所幹嘛？『阿就起薪比較高啊』」，這也讓原PO表示無解「就像很多公務員，我聽過最多的是教職，就去補一個學歷，薪水就會比較多，研究所做的東西，有幾個可以真的應用在工作中？根本都是理論派、完美模型，要用就會虧死」，甚至原PO也問了台大研究所的朋友「你為什麼要唸研究所啊？『比較好找工作，限定要4大，我也不知道我在幹嘛，也沒特別想法，就做老闆交代的事情，時間到趕快畢業，好去工作』」。
因此這更讓原PO點出台灣的社會風氣，「研究所的目的，在台灣基本上就是給你好找工作，履歷好看，不知道要幹嘛用的，和有沒有學到東西是兩回事，完全失去學習跟研究的樂趣跟熱誠了，很多大學還有5+1，給你直升，仔細去看看會發現，很多是不足額錄取，你報名、有出現在考試中，也就會上了，相比國外，高等教育的扎實應該不用多說」，此篇文章一出，立刻引起大量網友討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示「跟你去問醜女化妝會比較有吸引力嗎，一樣阿」、「不補習上不了就洗學歷仔啊！都不知道自己在幹啥」、「現代社會比起以前人更容易取得有用的知識了」、「學歷變成了額外的東西而已」、「很多產業的工作 根本不需要這麼高的學歷」、「現在的風氣，就是念書高等於金錢，物質水平也高，問題是產業根本不需要，所以學非所用，錢拿去養教授，自己反而越讀越窮」。（編輯：王柏文）