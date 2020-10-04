女租車驚見加油卡餘額「破千萬」！內行曝真相：看習慣了

不少人出遊時都會選擇租車服務，其中大多數業者都會附上加油卡供客人使用，在整趟服務結束後才收取里程費用。不過就有女網友在租車加油時發現，車上加油卡餘額竟高達「1000萬」，讓她相當驚訝，畫面曝光也掀起討論，更有內行人揭開背後真相。
一名女網友在臉書《爆廢公社》發文，提到自己過去曾多次使用租車服務，但這次租車使用車上加油卡，在收據上看見參考餘額高達「新台幣1082萬8675元」，讓她相當驚訝的說，「我去年租到現在很多次了，都是萬元、千元而已，這次租到一台車放千萬，開到車報廢都開不完吧？」
畫面曝光立刻掀起討論，「這張卡不像是要去加油的，這張卡像是去收購加油站的」、「我上次還租到2000萬的」、「車隊卡，基本都差不多」、「應該是所有的卡，共用一個帳戶」、「公司卡嗎？挺驚人的」、「我猜應該是共用額度吧，不然三不五時這張卡那張卡沒錢好像挺麻煩的」。
不過隨後也立刻有內行人點破真相，「有的是公司行號，一千萬很正常，我之前做直營，客運公司數字的才扯」、「其實滿常見的，連鎖速食有外送服務都會放100萬左右在卡裡面」、「公家單位餘額無上限」、「見怪不怪了，這公司的」、「軍中的油卡會更可觀喔」。（編輯：潘毅）