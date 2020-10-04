女租車驚見加油卡餘額「破千萬」！內行曝真相：看習慣了

不少人出遊時都會選擇租車服務，其中大多數業者都會附上加油卡供客人使用，在整趟服務結束後才收取里程費用。不過就有女網友在租車加油時發現，車上加油卡餘額竟高達「1000萬」，讓她相當驚訝，畫面曝光也掀起討論，更有內行人揭開背後真相。

▲加油卡的驚人餘額曝光掀起討論，但也有內行點破真相。（圖／翻攝《爆廢公社》）