辣妹穿「蕾絲」取餐！外送員傻愣直盯胸部　悲慘下場曝光

隨著外送平台的興起，「點外送」對不少人來說，已經是很稀鬆平常之事了，但是，如果在外送時，遇到穿著非常清涼的客人，外送員的視線到底該往哪裡看呢？對此，也有一名Uber Eats外送員抱怨，曾遇到一位女客人，穿著「蕾絲」出來取餐，讓他不知該往哪看，就只能看著對方的胸部，而悲慘下場也曝光。

該名男網友在臉書社團《UberEATS台灣》發文，表示日前在外送時，送到一位女客人，結果對方穿著「蕾絲」出來取餐，讓他不知眼睛到底要看哪裡，只能「一直看著女孩的胸部」。

▲有位男網友在臉書社團《UberEATS台灣》發文。（圖／翻攝自《UberEATS台灣》）

貼文一出，引起網友熱議，「她穿什麼是她的事情，但你用眼神猥褻她就是你的不對」、「我只能說你活該」、「人帥真好，人醜性騷擾，結論就是誰叫你不帥」、「幻想文！」、「你自己講這種話對嗎？人家穿怎樣是人家的自由什麼叫做穿那樣子不就是給人看的嗎……」、「給你負評，應該的」。

也有網友給出建議，「我遇過躲在門後取，不小心掉一顆球的，頭轉過去就好」、「低頭看餐點不就好了」。（編輯：郭佩蓉）



