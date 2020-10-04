媽希望準媳婦同住！兒「霸氣1句」護妻　眾狂讚：有擔當

婆媳間關係已經成為千古難解之題，讓不少身為「丈夫」同時也是「兒子」的男性感到苦惱。不過就有一名男網友，果斷在此難題中做出決定，並向媽媽表示「女人何苦為難女人？」，被不少網友狂讚「有擔當」。
一名男網友在臉書《爆廢公社》分享自身遭遇，前陣子與母親向他提起想換大間一點的房子，最好是透天厝能讓舅舅跟外婆住一起，兄弟姊妹之後也可以隨時回來探望，並要原PO婚後能帶準備進門的媳婦住在家中，母親也能幫忙照顧小孩，想要一家人同心能子孫滿堂，但原PO當下直接拒絕這提議，表明自己會在老家附近買一間新屋與妻子同住，更直言「女人何苦為難女人？」讓母親到現在都還對此不滿。
原PO隨後吐露自己的想法，「我的考量比較現實面，成家本來就是要獨立出去，何況以後我還有小孩，現在房子根本塞不下這麼多人，我也不要小孩跟我擠同一間房大家沒生活品質，我也有自己的生活，何況現在哪有女生想跟婆婆住一起的」，並認為母親過去也都沒有跟奶奶同住，「為何要求以後我老婆要跟她住？」
完整過程曝光後也掀起討論，不少人大讚，「超級有擔當，老婆會很幸福」、「有距離才有美感」、「同理心替另一半著想真棒」、「未來會是好老公」、「真的，教育理念會不同，不同住比較好」；但也有人認為「難道住在一起就近照顧父母， 就不能夠保護老婆嗎」、「每個媳婦都說來自另個家庭很難相處於婆婆，有想過婆婆也是要來磨合媳婦嗎？」「下一代長大也是讓他們自己選擇，但不要有事才要找父母」。（編輯：潘毅）