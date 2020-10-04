媽希望準媳婦同住！兒「霸氣1句」護妻　眾狂讚：有擔當

婆媳間關係已經成為千古難解之題，讓不少身為「丈夫」同時也是「兒子」的男性感到苦惱。不過就有一名男網友，果斷在此難題中做出決定，並向媽媽表示「女人何苦為難女人？」，被不少網友狂讚「有擔當」。

▲即將結婚的原PO，果斷拒絕媽媽要求同住的提案。（圖／翻攝臉書《爆廢公社》ㄢ）