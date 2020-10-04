暫離咖啡放桌上！她喝完看「杯底」吐了　網氣炸：太噁心

許多人在早上都必須喝杯咖啡來維持精神，而咖啡除了可以提神，也擁有獨特的香氣，令人非常喜愛。近日，就有網友抱怨，在超商買了一杯咖啡後，到外頭講電話，咖啡就放在超商內的桌上，結果拿出來喝完後，卻發現了噁心的事情，貼文也引起熱議。

▲網友在喝完咖啡時，才發現杯子裡有「一塊嚼完的口香糖」。（圖／翻攝自《爆料公社》 ）