暫離咖啡放桌上！她喝完看「杯底」吐了　網氣炸：太噁心

許多人在早上都必須喝杯咖啡來維持精神，而咖啡除了可以提神，也擁有獨特的香氣，令人非常喜愛。近日，就有網友抱怨，在超商買了一杯咖啡後，到外頭講電話，咖啡就放在超商內的桌上，結果拿出來喝完後，卻發現了噁心的事情，貼文也引起熱議。
原PO在《爆料公社》表示，自己去超商買咖啡，因為要接電話，怕影響到其他客人，所以把手機拿到外面講，突然想到咖啡還放在店裡的桌面位子上，於是又走回店裡拿到店外面喝，此時的咖啡還有一半的量，但喝完剩餘的咖啡時，竟然發現咖啡裡被丟了「一塊嚼完的口香糖」。
原PO指出，在這個疫情敏感的時間，這是很可怕的事情，「因為我常常到這家超商買咖啡，所以非常相信這間店的咖啡沒問題」，店員調了監視器發覺是，坐在門口第一個位置的女顧客把口香糖，扔進她的咖啡裡後，就繼續若無其事的坐在店裡，甚至還冷眼看著她把咖啡喝完才離開。
原PO提到，事後也向警察局備案，由於對方沒有騎車或開車，所以是找不到人的，而且警員說咖啡喝完才發現的，不是現行犯不能告毀損罪，也說必須是對方是有隔離中或確診才能罰，面對這種情況，原PO也自認倒楣「真的是超噁心，下次不會再讓咖啡離開我視線」。
許多網友看到也紛紛回應，「離開視線的飲料食物都不要在吃了」、「超沒水準的人」、「公共場所離開視線的食物勿吃」、「太恐怖了，還是去看一下醫生吧」、「有夠噁心，真的要吐了」、「重點是她還看你喝完，太過分了」、「人離開位子，東西一定不能離手」、「好沒公德心」。（編輯：許智超）