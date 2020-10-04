孩半夜哭鬧！鄰居崩潰貼公告　一抓「噪音兇手」笑炸全場

小嬰兒出生後，最讓爸媽苦惱的就是半夜遇上孩子大哭的情況，這時父母都必須耐著性子，慢慢地哄著孩子入睡。不過，就有網友指出，家中的嬰兒時常在半夜哭鬧，沒想到隔壁鄰居受不了噪音，因此貼出「超狂公告」希望原PO一家小聲點，但不少網友一看真正的噪音兇手卻都笑翻了。

▲鄰居受不了阿嬤半夜哄孩入睡的聲音，因而貼出公告。（圖／翻攝爆笑2公社臉書）