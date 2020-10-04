孩半夜哭鬧！鄰居崩潰貼公告　一抓「噪音兇手」笑炸全場

小嬰兒出生後，最讓爸媽苦惱的就是半夜遇上孩子大哭的情況，這時父母都必須耐著性子，慢慢地哄著孩子入睡。不過，就有網友指出，家中的嬰兒時常在半夜哭鬧，沒想到隔壁鄰居受不了噪音，因此貼出「超狂公告」希望原PO一家小聲點，但不少網友一看真正的噪音兇手卻都笑翻了。
原PO於臉書社團《爆笑2公社》上發文，其在內文直呼「我會笑死，隔壁棟竟然在我家窗戶外面貼這個，我婆婆在這條街可能會瞬間而紅吧！」
隨後他也貼出照片，只見畫面中，鄰居在公告中寫道：「首先貴住戶家中有新生兒來報到非常恭喜，小孩哭鬧很正常也非常可以理解，但能否拜託在哄小孩的大人，可以不要跟著小孩『啊~啊~啊~』、『喔~喔~喔~』的叫嗎，沒聽錯那聲音應該是來自於疼孫的阿嬤」。
鄰居甚至在文忠懇請原PO阿嬤把音量放小，「因為真的比小孩的哭聲還大聲，又非常、非常的不悅耳，由於是舊公寓的老房子，隔音設備非常不完善，所以拜託、拜託再拜託，請阿嬤的音量降低。」
貼文一曝光後，也引來不少網友搞笑留言，「阿嬤！原來妳才是兇手」、「還先恭喜，真是有教養的鄰居，結果被投訴的是阿嬤」、「EQ很好的鄰居」、「哈哈哈哈哈哈！好有感覺...笑爆」。
不過也有網友分享類似經驗，直言「我坐高鐵也遇過小朋友超安靜的，反而是媽媽跟阿嬤一直『寶寶乖～嘟嘟嘟～啾～』，我直接當面說你們小孩很乖，但你們很不乖，吵死了。」（編輯：陳雅雲）