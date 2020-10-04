烤肉吃到掛急診！醫師一看「超猛食材」傻了：從來沒烤過

一年一度的中秋節到來，不管是在家中烤或是到燒烤店，都能感受到濃濃的中秋氣氛，到處都可以看到民眾在採買食材，準備與親友共度佳節。近日，知名醫師白永嘉就分享，中秋連假常常有民眾，因為烤肉吃壞肚子，但最近有人吃了「土虱的蛋」肚子痛，讓他大開眼界，貼文也引起討論。

▲白醫師好奇詢問，到底什麼是「土虱的蛋」。（圖／翻攝自《急診醫師的眼睛 臉書》 ）