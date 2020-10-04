烤肉吃到掛急診！醫師一看「超猛食材」傻了：從來沒烤過

一年一度的中秋節到來，不管是在家中烤或是到燒烤店，都能感受到濃濃的中秋氣氛，到處都可以看到民眾在採買食材，準備與親友共度佳節。近日，知名醫師白永嘉就分享，中秋連假常常有民眾，因為烤肉吃壞肚子，但最近有人吃了「土虱的蛋」肚子痛，讓他大開眼界，貼文也引起討論。
白永嘉醫師在臉書《急診醫師的眼睛》表示，中秋連假最後一天，急診室病人也越來越多，現在烤肉的食材越來越怪，可能會因為沒有烤熟，導致細菌性腸炎病例激增，請民眾要特別小心。
白永嘉醫師接著也貼出一張病例照片，病人自述「昨天烤肉，土虱的蛋，哥哥也拉肚子發燒」，這也讓白永嘉醫師好奇的問，「土虱的蛋是什麼，怎麼以前從來沒烤過？」
許多網友也紛紛回應，「他想說的會不會是，土司夾的蛋」、「土虱的蛋，感覺不妙」、「好奇什麼是土虱的蛋」、「土虱很髒耶，通常吃髒的食物或腐敗的東西」、「我們單位的同事就是因為吃壞肚子，才連續3位臨時請假」、「我沒烤肉也是拉肚子」、「這個蛋能吃，真的是長知識了」、「土虱蛋不是煮湯嗎」。
不過也有老饕說，「土虱蛋好吃耶」、「土虱卵，煎麻油不錯吃，但要煎得夠乾」、「我去買藥燉土虱都很請老闆送我一些蛋」、「土虱魚卵很讚欸，不過通常不是煮湯嗎」、「土虱就是一種魚啊，中段有的店會給蛋，有的店要另外買，通常這種店還會賣藥燉排骨」、「釣蝦很好用」。（編輯：許智超）