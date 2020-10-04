美國帥爸登台灣80年代報　兒子數年後發現反應超暖心

根據The China Post報導，網路能拉近人與人之間的距離，有時也能幫助他人寫完未完成的故事，獲得圓滿的結尾。
近期，一位來自加州的外國人就是透過網路尋出父親年輕時的故事。父親離世後，男子的阿姨將父親的遺物寄給他，沒想到他從裡面意外地挖出一篇刊登在1980年代台灣報紙裡的報導，而他的父親正是報導中的主角。
由於他看不懂中文字，他決定透過美版PTT論壇Reddit請大家幫忙翻譯。
根據當地報導內容，史文達 (Dal Swain)來自美國，而當年27歲的他剛畢業於賓州州立大學碩士班。
由於此篇報導在外國讀者中引發熱議，The China Post也聯絡了史文達的兒子Xander，尋問他父親畢業後來台的經歷。
Xander表示父親當年來台三年，在學會中文後便到台灣大學教英文。
報導中，史文達表示已自行旅行了三年，也已訪過30多個國家。在旅途中，他睡過火車站；被騙、被搶也都經歷過，不過對他而言，2個月下來的旅行所學的比6年的大學更豐富。
當年的報導，史文達也鼓勵大家試試獨自旅行，擴增自己的視野。
史文達也告訴讀者不要因為害怕語言不通而不出去。他表示獨自旅行最困難的永遠就是那第一步，然而跨出去後便會海闊天空。
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