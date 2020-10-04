美國帥爸登台灣80年代報　兒子數年後發現反應超暖心

根據The China Post報導，網路能拉近人與人之間的距離，有時也能幫助他人寫完未完成的故事，獲得圓滿的結尾。

▲圖／Xander Swain提供

根據當地報導內容，史文達 (Dal Swain)來自美國，而當年27歲的他剛畢業於賓州州立大學碩士班。

▲史文達來台三年，在學會中文後便到台灣大學教英文。圖／Xander Swain提供