深夜衝女友家住！他一躺床全身不舒服　真相曝全場看傻了

男女成為情侶後，可能會因對方的一句話或一個小動作，而讓彼此的關係產生摩擦。就有網友指出，自己第一次到女友家過夜，沒想到一躺床卻讓他全身感到不舒服，事後真相曝光後，也隨即引來許多人討論。

▲原PO發現女友的床上有許多黑點。（圖／翻攝Dcard）