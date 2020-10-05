私密處出血竟是懷孕！女狂喊「不可能」　醫一聽原因傻眼

有名女病患因為私密處異常出血、肚子痛而到婦產科就診，醫師一照超音波發現她已經懷孕了，豈料，她竟兩眼發愣，直說「不可能」，並說出背後原因，也讓醫師當場愣住。

▲婦產科醫師李偉浩在節目《醫師好辣》分享曾遇過的個案。（圖／翻攝自節目《醫師好辣》YouTube頻道）

× ▲婦產科醫師李偉浩在節目《醫師好辣》分享曾遇過的個案。（圖／翻攝自節目《醫師好辣》YouTube頻道）

▲婦產科醫師李偉浩在節目《醫師好辣》分享曾遇過的個案。（圖／翻攝自節目《醫師好辣》YouTube頻道）

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而這名婦人也決定將寶寶生下來，但也擔心避孕器會影響寶寶。經過李偉浩評估，認為目前還不適合拿出，怕拿掉了也就破水了，影響到小孩，也只好先擺著。還好後來婦人平安生產，更幸運的是，這名婦人體內的避孕器也隨著羊水，跟著流出來。

本來李偉浩也問這對夫妻「那避孕器我就丟掉了」，對方也說「不要不要，我們要把這個留著做紀念」，可見新生兒的生命力，是非常頑強且奇妙的。（編輯：郭佩蓉）



