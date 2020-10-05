私密處出血竟是懷孕！女狂喊「不可能」 醫一聽原因傻眼
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-10-05 10:39:13
有名女病患因為私密處異常出血、肚子痛而到婦產科就診，醫師一照超音波發現她已經懷孕了，豈料，她竟兩眼發愣，直說「不可能」，並說出背後原因，也讓醫師當場愣住。
婦產科醫師李偉浩在節目《醫師好辣》透露，曾經遇過一個特殊個案，病患是一位42歲的女性，某日因為私密處異常出血和肚子痛而到院就診，李偉浩幫她照了超音波，結果已經懷孕20週，向對方喊「恭喜」，豈料，她卻雙眼直瞪著醫師，邊搖頭邊說「不可能！不可能！」。 該名婦人也透露原因，因為她有放避孕器，而且已經放了「十年」之久。李偉浩也當場愣住，想找出避孕器跑去哪，改由私密處內診，也透過私密處超音波，發現「避孕器卡在子宮頸跟子宮下段」，等於是最低位的部分，而原因竟然是「寶寶用腳把避孕器踢到很低的位置」。
而這名婦人也決定將寶寶生下來，但也擔心避孕器會影響寶寶。經過李偉浩評估，認為目前還不適合拿出，怕拿掉了也就破水了，影響到小孩，也只好先擺著。還好後來婦人平安生產，更幸運的是，這名婦人體內的避孕器也隨著羊水，跟著流出來。
本來李偉浩也問這對夫妻「那避孕器我就丟掉了」，對方也說「不要不要，我們要把這個留著做紀念」，可見新生兒的生命力，是非常頑強且奇妙的。（編輯：郭佩蓉）