台灣入秋後疫情恐爆發？急診醫呼籲：堅守境內第二道防線

日前台灣感染症醫學會理事長、台大兒童醫院院長黃立民曾示警，「台灣秋冬疫情一定會爆發，且如果發生院內感染，一次可能就是10幾個病例」。對此，兒科急診醫師謝宗學也提出看法，「在安全、有效疫苗出現前，境內第二道防線就是全民戴上口罩，若沒有確實執行，很難避免時序入冬後的疫情爆發」。

▲謝宗學醫師針對秋冬疫情提出建言。（圖／翻攝《Dr. E 小兒急診室日誌》）