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台灣入秋後疫情恐爆發？急診醫呼籲：堅守境內第二道防線

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-10-05 10:55:38

基隆廟口
▲日前台大兒童醫院院長黃立民曾示警，（圖／翻攝Pixabay）

日前台灣感染症醫學會理事長、台大兒童醫院院長黃立民曾示警，「台灣秋冬疫情一定會爆發，且如果發生院內感染，一次可能就是10幾個病例」。對此，兒科急診醫師謝宗學也提出看法，「在安全、有效疫苗出現前，境內第二道防線就是全民戴上口罩，若沒有確實執行，很難避免時序入冬後的疫情爆發」。



中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任醫師謝宗學在臉書上指出，冠狀病毒盛行的時間是每年12月到隔年4月，亦即低溫時病毒的活性和傳播性相對比較強；台灣對於境外移入病例管理嚴格，所以國內暫時沒有出現大規模新冠肺炎疫情，但只要有和外界溝通，很難百分百阻絕病毒入侵，也難免有破口，如偷渡客等。


謝宗學認為，「追求國內絕對零盛行率基本上不太可能，在安全、有效疫苗出現前，境內第二道防線就是全民戴上口罩，若沒有確實執行，很難避免時序入冬後的疫情爆發」。

▲（圖／翻攝謝宗學）
▲謝宗學醫師針對秋冬疫情提出建言。（圖／翻攝《Dr. E 小兒急診室日誌》）
謝宗學提醒，因此，當天氣開始明顯轉涼時就該特別注意，除了按時接種季節流感疫苗，防止流感死灰復燃；更要戴緊口罩阻絕新冠肺炎捲土重來，「防疫的路還很漫長，但我們一定要撐到疫情結束，疫情是百年難得一遇的災難，對台灣來說卻也是百年難得的轉機，只要戴上口罩這個簡單的動作就可以健生強國，還有什麼理由不做？」

日前台大兒童醫院院長黃立民示警，秋冬疫情一定會爆發，且如果發生院內感染，一次可能就是10幾個病例。對此，指揮中心發言人莊人祥則回應，秋冬新冠疫情的確有可能捲土重來，院內感染是「最壞預測」，但如果戴好口罩，並遵守社交距離，就算有一隻病毒不小心進到社區或醫院，還是可以杜絕傳播。（編輯：潘毅）


※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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