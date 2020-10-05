韓國瑜走人高雄毀了？他爆「夜市都沒人」　在地人抖真相

中秋連假不少人都安排到外出遊，許多景點都擠滿人潮，不過，日前就有挺韓網紅貼紙哥在臉書貼出高雄六合夜市的景象，指出「非常想念韓國瑜還在的時期，人潮滿滿」；另一位網紅比特王也在臉書拍攝影片提到「連假都沒人，瑞豐夜市變好逛了」，兩則貼文都引發熱議，也在論壇掀起廣大迴響。
貼紙哥日前在臉書貼出六合夜市目前狀況，指出在韓國瑜離開後，六合夜市根本沒人潮，直言「站在街頭可以看到街尾，在韓國瑜離開後，只能用慘來形容」；而網紅比特王則貼出逛瑞豐夜市的影片提到「有人說不要拿六合夜市比，我們用瑞豐夜市來看看，這樣人潮多嗎？都變更好逛了」。
而兩則貼文一出，網友紛紛回應「連假哪裡都是人，只有高雄沒人，真的淡淡哀傷」、「幾點？在我公司附近耶，去年我平常日去，人都比今天還要多耶」、「我親戚就是夜市攤販，他們感受最清楚」、「政治正確最重要，平民百姓的錢潮視為糞土」、「這次連假回高雄，原本都蠻熱鬧的人潮多的地方，人真的明顯少了一半左右」。
不過，這些貼文也被轉往Dcard引發大學生討論，不少在地人以及外地就學的學生則表示「敢不敢假日再去拍一次瑞豐夜市」、「奇怪，瑞豐夜市逛幾年了，沒逛過你這種好逛的？」、「六合夜市就已經沒落了啊」、「連假都去烤肉了哪來人潮，平常假日去拍吧」、「這要不是太早去就是太晚去，當然沒人啊」、「來讀兩年書，還沒逛過什麼叫空曠的瑞豐夜市，笑死人」。（編輯：張嘉哲）