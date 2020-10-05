韓國瑜走人高雄毀了？他爆「夜市都沒人」　在地人抖真相

中秋連假不少人都安排到外出遊，許多景點都擠滿人潮，不過，日前就有挺韓網紅貼紙哥在臉書貼出高雄六合夜市的景象，指出「非常想念韓國瑜還在的時期，人潮滿滿」；另一位網紅比特王也在臉書拍攝影片提到「連假都沒人，瑞豐夜市變好逛了」，兩則貼文都引發熱議，也在論壇掀起廣大迴響。

▲網紅比特王在臉書分享連假瑞豐夜市的街景。（圖／翻攝比特王臉書）