美國疫情慘！他一看門口「7大袋驚喜」狂發毛：根本沒訂

美國總統川普大選前確診新冠肺炎震驚全球，疫情最嚴重的地區美國已經確診突破700萬人，不少民眾也改變了生活習慣，從減少出門的次數和頻率開始，接著更頻繁透過外送來準備生活用品或是三餐。不過近日就有住美國的台灣網友發現，自己家門口堆滿了高達七袋的「不知名物品」，仔細一看竟然是防疫外送來的物資，這讓他不知所措的發文詢問，意外掀起網友討論。

這位在美國的台灣網友今（5）日在PTT發文表示，目前在美國有許多外送服務業者採取「無接觸」政策，但卻有外送員卻連電鈴都不按，直接把東西放在門口就走了，近日他就發現自家門前發現堆了整整七袋的外送食物，但自己根本沒有訂任何外送，擔心拿錯別人的物資的原PO無奈之下也心急發文求助。

▲一打開後卻發現竟然是滿滿的生活用品、食材等。（圖／翻攝自PTT）

原PO看到門外這七袋食物，忍不住表示這幾包來路不明的物資讓他拿不定主意，「我不想吃掉…這種情況怎麼處理？」、「那個外送員會不會被扣錢？」，而許多網友看到這畫面也紛紛建議他「送給街友」、「放一陣子沒人認領就吃掉，反正沒收到失主可以退款」、「食物意外的均衡健康，居然有青椒」、「之前有碰過，我建議你先打給超商跟他們說」。

而後來原PO也補充，本來自己想裝傻看會不會有人來領，但根據包裝猜測是某間連鎖超市的外送，因此特別聯絡客服，而對方則表示就算收回也會捐出去，最後原PO也「恭敬不如從命」的收下這七包驚喜，包括肉品、牛奶、罐頭、蔬菜、冷凍食品等等，更笑稱價值大概有100美元（約新台幣3000元）左右。（編輯：楊智傑）