高鐵商務車廂CP值高？通勤族嘆主因　更曝「2極端乘客」

現在人上班的交通工具，早已不再侷限於捷運、公車或機車，現在高鐵的快速便利，讓許多桃、竹、苗的人到雙北工作可以更方便了，但近日就有網友在網路上表示疑惑，「高鐵商務車廂CP值高？」對此就有通勤族揭露主因，更指出「商務車廂有兩種乘客會搭」，引起熱議。

▲就有通勤族揭露主因，更指出「商務車廂有兩種乘客會搭」。（圖／NOWnews資料畫面）