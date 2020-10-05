高鐵商務車廂CP值高？通勤族嘆主因　更曝「2極端乘客」

現在人上班的交通工具，早已不再侷限於捷運、公車或機車，現在高鐵的快速便利，讓許多桃、竹、苗的人到雙北工作可以更方便了，但近日就有網友在網路上表示疑惑，「高鐵商務車廂CP值高？」對此就有通勤族揭露主因，更指出「商務車廂有兩種乘客會搭」，引起熱議。
這位網友在 PTT Boy-Girl 板上PO出一篇「高鐵商務車廂都是什麼人坐的」的文章表示，「台灣高鐵一列總共有十二節車廂，其中一到九節車廂是對號座，第十、十一跟十二節車廂是自由坐，一般的車廂配備綠色座椅，以白色日光燈照明，其中只有一節是配備紫色座椅，以米色燈光照明，其名為『高鐵商務車廂』，坐落於第六節車廂，整列火車的正中央，旁邊還有列車長室，節慶輸運的時候，普通車廂走道通通都會站滿人，只有商務車廂可以不必受到自由座的人干擾」
原PO更接著提出，「雖然叫做商務車廂，但其實座位也沒大多少，椅距比一般車廂還要大一點沒錯，再看了一下其他商務車廂提供的東西，路上也只是多一杯咖啡跟甜點，還有報紙可以看而已，價格硬是比一般車廂多個兩成五以上」，因此原PO超不解「到底是什麼人才會想多花這麼多錢，買這一點點的東西，這樣CP值真的高嗎？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，甚至更有人揭露了「2種極端的乘客」。
網友們紛紛表示「不想跟站票的人同一個車廂」、「財富自由的人」、「裡面都一些立委、議員的」、「遇到小孩子的機率低很多」，甚至更有人表明，基本上會搭乘高鐵商務車廂的人有一種是「公車可以報銷出差費用的主管」，而另一種則是「買不到一般車廂的人」，「可以報公費的有錢人」、「買不到票只好買商務艙的普通人」、「連假商務艙好搶一些」、「長官坐的，出差長官可以買商務艙」、「買不到普通對號座走投無路的人」。（編輯：王柏文）