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為何今年中秋連假塞車不嚴重？眾猛讚「一關鍵」：太聰明

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-10-05 11:48:37

車潮、塞車、收假、連假
▲每到連假時，國道總是會湧現車潮，導致塞車，今年中秋連假也不例外。（圖／NOWnews資料照）

中秋連假不少人都安排出遊，因此時常導致國道大塞車，但還記得今年端午連假嗎？當時不僅白天塞、晚上也接著塞，創下連續狂塞32小時的紀錄，相比起來，中秋節僅在尖峰時段有塞車的狀況。對此，就有網友討論「為何中秋節連假沒塞的跟端午節一樣啊？」貼文引發熱議。



原PO在PTT貼文指出「三個月前的端午節四天連假，國道、各大風景區聯外道路被報復性旅遊的車潮塞爆，但是中秋也是四天連假，為何沒有太多到處塞爆的新聞？是因為連兩周有連續假期分散了出遊人潮嗎？還是說用路人真的變聰明了？」


▲網友討論為何中秋節塞車沒有端午連假來的誇張。（圖／翻攝PTT）
▲網友討論為何中秋節塞車沒有端午連假來的誇張。（圖／翻攝PTT）
貼文一出，網友紛紛回應「當然是被端午給嚇死了」、「中秋節很多人都是返鄉，跟家人比較少出遊」、「中秋就是回去烤肉團圓，誰跟你出遊」、「中秋節很少在出遊的，也都是烤肉」、「上次被端午節塞到嚇死，去台東直接改搭火車了」。


不過，也有網友點出關鍵「中秋跟國慶太近了啊！很多人利用這中間排休出去玩」、「中秋回家烤肉，接下來請假爽玩，再放國慶連假，是不是太聰明了」、「中秋國慶太近了，很多人直接連放11天，不用挑人擠人的時間出遊，超讚」、「1234放假烤肉，5678可以出去玩，最後國慶連假好好休息，避開塞車時段，又能爽放，超聰明」。（編輯：張嘉哲）

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