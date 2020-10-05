為何今年中秋連假塞車不嚴重？眾猛讚「一關鍵」：太聰明

中秋連假不少人都安排出遊，因此時常導致國道大塞車，但還記得今年端午連假嗎？當時不僅白天塞、晚上也接著塞，創下連續狂塞32小時的紀錄，相比起來，中秋節僅在尖峰時段有塞車的狀況。對此，就有網友討論「為何中秋節連假沒塞的跟端午節一樣啊？」貼文引發熱議。

▲網友討論為何中秋節塞車沒有端午連假來的誇張。（圖／翻攝PTT）