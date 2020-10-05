吃蝦見腹部超多卵！內行驚喊「不是賺到」：秒吃就睡醫院

台灣有不少人愛吃蝦，而由於品種類型眾多，其烹飪的模式也不盡相同，像是鳳梨蝦球、月亮蝦餅、蝦仁炒飯等等都是多道常吃到的佳餚，但也有不少人整隻帶殼煮食，如麻油蝦、避風塘炒蝦等等。近日，就有網友分享自己吃蝦時發現蝦子的腳有橘色的顆粒，讓他好奇這是什麼，貼文引發熱議。

▲網友吃蝦時發現蝦子腳上有橘色顆粒。（圖／翻攝爆廢公社公開版）