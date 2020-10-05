吃蝦見腹部超多卵！內行驚喊「不是賺到」：秒吃就睡醫院

台灣有不少人愛吃蝦，而由於品種類型眾多，其烹飪的模式也不盡相同，像是鳳梨蝦球、月亮蝦餅、蝦仁炒飯等等都是多道常吃到的佳餚，但也有不少人整隻帶殼煮食，如麻油蝦、避風塘炒蝦等等。近日，就有網友分享自己吃蝦時發現蝦子的腳有橘色的顆粒，讓他好奇這是什麼，貼文引發熱議。
原PO在「爆廢公社公開板」貼文指出「請問一下這個是蝦子的哪個部位？」只見貼出的照片中，蝦子是以帶殼方式烹飪，但仔細一看，蝦子的腳上每一隻都有整排橘色的顆粒，讓人搞不清楚這是什麼東西。
貼文一出，網友紛紛回應「這是蝦子的蛋」、「蝦卵，這不能吃，很髒」、「蝦蛋，建議別吃，因為蝦子底棲性，池底乾淨不乾淨不知道，除非您有把握可以洗很乾淨」、「不要以為賺到啊，上次吃了半夜秒睡醫院」、「蝦蛋不要吃！很髒....過敏體質的一吃秒過敏」、「吃過還不錯，但當晚就睡醫院了」、「通常這種卵不要吃，很多人說很髒，所以剝好吃肉就好」、「吃了包準過敏，真的很髒」、「這個已經生出來了，如果蛋在頭才是好吃的，這個專業的都不吃了」。
原來，這是蝦子的「卵」，蝦子必須抱卵在腹部15至28天給予體溫，才能孵化出小蝦苗，灰黑色是已經出現眼點，即將孵化完成的蝦卵；橘紅色的是還沒出現眼點的卵，一般不建議食用，因為卵外露，並無法得知養殖的水質是否遭受污染，因此通常不會去吃蝦子抱在腹部的卵。（編輯：張嘉哲）