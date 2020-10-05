想聽女兒聲音！阿伯不肯換手機　「藏洋蔥」真相逼哭眾人

隨著科技越來越發達，人手一機的時代來臨，與親友烤肉、團聚的珍貴記憶也能透過手機即時拍照、攝錄影的功能保存下來。不過，在手機功能尚未普及、攝錄影技術還不像今日如此發達的時候，就有一名擔任手機維修員的網友分享了當時幫一位阿伯修手機的故事，其中更有一段「藏洋蔥」的錄音檔案，讓這位阿伯不論如何都希望手機能修好，結局曝光後瞬間讓不少網友熱淚盈眶。
近日有一名網友在臉書分享一段暖心故事，他表示在手機還不是智慧型的時代，自己當時是一個手機維修師，某天遇到一位阿伯想要維修手機，但當時的他卻發現阿伯手上的產品是業界全給「差評」的手機，為避免後續爭議，原PO也直接建議阿伯「換新機」。
聽完建議的阿伯當下立刻抱怨原PO服務不好，直到當天快下班時，原PO這才發現阿伯竟然還坐在樓梯上並未離去，這才好奇詢問阿伯不換新手機的原因，沒想到阿伯一反先前暴躁的態度，苦苦哀求原PO能幫他修手機，更強調「花費不是問題」，心軟又好奇的原PO當下也決定幫忙，經過1個多小時的修復才完工，並請阿伯測試手機。
此時，阿伯點開一段錄音檔，手機傳出一段女聲祝福「父親節快樂」，還關心叮嚀著幾段注意事項，阿伯聽完也忍不住眼眶泛紅，向原PO透露這是之前因病過世的女兒，而這段錄音，是他唯一還能聽到女兒聲音的方式。了解前因後果的原PO瞬間決定將音檔錄進一張新的記憶卡裡，因為就算當時阿伯的那台手機修好了，也撐不了太久，原PO最後也告訴阿伯，只要用能放記憶卡的手機，就能再聽見女兒的聲音，阿伯得知後也不禁熱淚盈眶「他差點跪下來和我磕頭了」。
文末原PO就表示，之所以想起這段往事，是因為最近得知阿伯過世了，讓他想到曾有一個思念女兒的父親，同時表示中秋月圓人團圓，父女現在應該在天上團聚了。而這篇貼文也在連假期間讓不少網友飆淚「謝謝您當時的選擇，這後勁太強了」、「這洋蔥也太大一顆」、「你真的做了一件非常好非常美的事，謝謝你的舉措」、「半夜看到這篇文，覺得感人」。（編輯：楊智傑）