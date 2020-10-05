想聽女兒聲音！阿伯不肯換手機　「藏洋蔥」真相逼哭眾人

隨著科技越來越發達，人手一機的時代來臨，與親友烤肉、團聚的珍貴記憶也能透過手機即時拍照、攝錄影的功能保存下來。不過，在手機功能尚未普及、攝錄影技術還不像今日如此發達的時候，就有一名擔任手機維修員的網友分享了當時幫一位阿伯修手機的故事，其中更有一段「藏洋蔥」的錄音檔案，讓這位阿伯不論如何都希望手機能修好，結局曝光後瞬間讓不少網友熱淚盈眶。

▲現代手機功能齊全，不過在智慧型手機尚未普及前，存在手機內的檔案就彌足珍貴。（示意圖／翻攝 Pxhere ）