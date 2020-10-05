準到哭！專家曝愛情心測　秒知妳是哪種「星座男的剋星」

不知你是否有遇過這種狀況，明明知道對方就是自己喜歡的類型，但總是找不到辦法進攻追求，換個角度來說，我們有時也會遇到看起來「高不可攀」的男生，自己卻莫名其妙成了他的剋星，塔羅牌老師艾菲爾在微信官方帳號也分享，這次就來個「精確瞄準」，來發覺自己是哪一種男生的剋星吧，遇到這樣的男生，女孩們可要手下留情哦！

▲知名塔羅牌老師艾菲爾（圖／翻攝自塔羅牌老師艾菲爾臉書）

× ▲知名塔羅牌老師艾菲爾（圖／翻攝自塔羅牌老師艾菲爾臉書）

舒服方便的河濱公園-第2題





探險性格的野溪邊-第3題





2.你希望自己在朋友圈扮演什麼角色?





開心果-第4題





意見領袖-第5題





3.你常常有出人意表的想法?





是-第6題





否-第7題





4.你是能夠把故事說得有趣的人嗎?





是-第8題





否-第5題





5.如果工作方式被上司質疑，你會?





跟對方討論-第9題





照對方的意思修改-第6題





6.你在戀愛中，是黏人的類型?





是-第7題





否-第10題





7.你比較喜歡有兄姐，還是弟妹?





弟妹-第11題





兄姐-第12題





8.面對沉默的人，你通常會?





找話聊-答案A





一起沉默-第9題





9.你願意在戀愛關係中用吵架的方式溝通嗎?





是-答案B





否-第10題





10.喜歡貓還是狗?





貓-答案C





狗-第11題





11.每天下班回家會先休息還是先做家事?





先做家事-答案D





先休息-第12題





12.喜歡看展覽還是戶外活動?





展覽-答案A





戶外活動-答案B





測完看答案



▲情侶。（示意圖／翻攝自Pixabay）

× ▲情侶。（示意圖／翻攝自Pixabay）

憂鬱溫柔男通常想的較多，做決定比較慢，拖拖拉拉讓許多女生覺得難搞，但遇到聰明伶俐又細心的你，會發現原來真的有人懂他，可以把他複雜的內心完完全全表達出來，讓他迫不及待自動用雙手把真心奉上，就怕未來沒辦法再遇到比你更懂他的人。交往後你會居於主導的地位，雖然有時候照顧憂鬱溫柔男的小心思會有點累，但也可以享受到他們溫暖、忠誠的一面。你會是巨蟹、天秤、雙魚男的超強剋星。





答案B、你是木訥嚴肅男的剋星





木訥嚴肅男最麻煩的地方就是保守固執，只要有定見，就如山一般難撼動，但你更有主見、更強勢，而且想法更靈活，逼得他們就算想要堅持己見，也只能摸摸鼻子承認你在某些時候更加優秀，跟隨你的腳步才能有好的結果，此外你不會害怕跟人發生衝撞，你與木訥嚴肅男可能會常常有爭執，但他漸漸發現你並不是無理取鬧，而是據理力爭，最後他會完全的認同你，把內心的城堡讓位給你。你會是金牛、處女、魔羯男的超強剋星。





答案C、你是自由浪子男的剋星





自由浪子男往往很有魅力，但桀傲不遜、隨心所欲讓普通的女生望之卻步，直到遇上了更加自由奔放，難以掌控的你，他們會發現跟你相處時完全無法想著自己的事，一方面被你危險的魅力迷惑，一方面因為太害怕你離開，反而從自由浪子男變成居家小男人，每天對你噓寒問暖，果然這世界就是一物剋一物，說不定交往後，會變成你嫌他太黏人呢。你會是雙子、射手、水瓶男的超強剋星。





答案D、你是衝動火爆男的剋星





衝動火爆男通常很有主見，很自傲，以自我為中心，容易和另一半起衝突，但你剛好是他們最沒辦法的「外柔內剛型」，平常你可以溫柔的對待他們，讓他們覺得自己被理解、被呵護，不知不覺的對你卸下武裝，這時可就中了你的計，等遇到大事時，他們意外發現你其實很有原則，比他們更強硬，基於已經無法失去你的前提，衝動火爆男會做出自己很不習慣的動作，就是低頭，默默的對你表示順從。你會是白羊、獅子、天蠍男的超強剋星。（編輯：郭佩蓉）

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