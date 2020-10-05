純情男網聊甜心妹！奔現一看「腦中瞬間空白」　眾人笑翻

現代人要想認識新朋友或另一半，已經不在像以往，只能靠朋友介紹或是家人介紹，而是可以透過交友軟體。但交友軟體真的能找到真愛，終成眷屬嗎？近日就有網友在網路上分享自身的例子，他在網路上和一名甜心妹聊的曖昧，沒想到奔現一看「腦中瞬間空白」，眾人全笑翻，引起熱議。
這位網友在網路論壇《Zuvio 校園》板上PO出一篇「我發現我喜歡的女生竟然是男的」的文章表示，「這幾個月無聊在網路上跟別人聊天，遇到一個妹子聊得很來，而且她也蠻主動的」，但就當原PO以為自己似乎可以脫單，準備要將對方約出來時，卻發現「對方一直不肯、不答應，表示很怕生、怕網友」，原PO就繼續跟對方聊下去，就連聲音都聽過了，三、四個月過去後，女方終於答應出來見面，原PO也覺得見一下面真的沒關係了。
沒想到當原PO到了目的地之後，竟然有一個男生一直盯著原PO看，據原PO描述，「突然間他就走了過來，問我是不是ＸＸＸ？我說是，他竟然說他就是我在網路上聊的那個『女生』」，這讓原PO心裡一個大驚「欸不對欸，怎麼突然變成一個男生了？」錯愕的原PO當下「腦袋更是一片空白」，對方說他只是假扮女生，他本來就是GAY，聊一聊也真的喜歡上原PO了，這讓原PO非常不能接受。此篇文章一發出後，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛笑翻「叫他扮成妹子！」、「你喜歡他嗎？如果是真的喜歡，而且比較難放下的話，或許可以試試看？」、「驚不驚喜？意不意外？這就是人生，這就是社會，這就是命」、「男生就該喜歡陽剛的事物阿，邏輯正確」、「大哥，我只能說一路走好祝福你們！」、「如果真的不能接受就跟他說清楚吧，是說我也好想要有這種邂逅啊」。（編輯：王柏文）