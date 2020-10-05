純情男網聊甜心妹！奔現一看「腦中瞬間空白」　眾人笑翻

現代人要想認識新朋友或另一半，已經不在像以往，只能靠朋友介紹或是家人介紹，而是可以透過交友軟體。但交友軟體真的能找到真愛，終成眷屬嗎？近日就有網友在網路上分享自身的例子，他在網路上和一名甜心妹聊的曖昧，沒想到奔現一看「腦中瞬間空白」，眾人全笑翻，引起熱議。

▲這讓原PO心裡一個大驚「欸不對欸，怎麼突然變成一個男生了？」。（示意圖／ Pxhere ）