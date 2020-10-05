雙十連假颱風真要來？專家深夜「9字」解答　全場卻笑了

中央氣象局稍早公布，原位於硫磺島附近海面的熱帶性低氣壓，發展為今年第14號昌鴻颱風，距離台北東方約1800公里，不過在颱風生成之前，就有不少國際消息透露路徑預測圖，讓不少人看了直呼「是不是會影響雙十連假啊？」而氣象專家也在深夜跳出解答，引發不少網友笑喊「中槍了」。

▲日本氣象廳原本預測昌鴻颱風走向為「往台灣而來」。（圖／翻攝日本氣象廳官網）