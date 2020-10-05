NOWnews 今日新聞 NOWnews 今日新聞

雙十連假颱風真要來？專家深夜「9字」解答　全場卻笑了

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-10-05 17:04:31

大雨豪雨
▲今年第14號颱風昌鴻已經生成，但目前路徑無法準確預測，變數仍然很大。（示意圖／ NOWnews 資料圖片）

中央氣象局稍早公布，原位於硫磺島附近海面的熱帶性低氣壓，發展為今年第14號昌鴻颱風，距離台北東方約1800公里，不過在颱風生成之前，就有不少國際消息透露路徑預測圖，讓不少人看了直呼「是不是會影響雙十連假啊？」而氣象專家也在深夜跳出解答，引發不少網友笑喊「中槍了」。



事實上，在4日時，中央氣象局就透露，關島附近生成一個熱帶低壓，最快5日將升級為今年第14號輕度颱風「昌鴻」，而消息一出，各國開始研擬颱風路徑，其中，日本氣象廳一開始研擬的颱風路線為，昌鴻颱風將於9日後直逼台灣而來。


▲日本氣象廳原本預測昌鴻颱風走向為「往台灣而來」。（圖／翻攝日本氣象廳官網）
▲日本氣象廳原本預測昌鴻颱風走向為「往台灣而來」。（圖／翻攝日本氣象廳官網）
對此，氣象職人吳聖宇就在臉書無奈表示，日本氣象廳這樣畫，未看先猜明天媒體跟防災單位會集體歇斯底里，並直言「一切再觀察，言之過早」；貼文一出，網友紛紛回應「日本氣象廳這樣母湯喔！這樣恐撲台、恐穿心颱都要登場囉！」、「如果隔天轉向，就變成恐轉向了XD」、「每次都隔超遠大家就開始恐怎樣恐怎樣，然後最後一滴雨都沒有哈哈」、「來了！恐撲台每次都在看哈哈」。


▲日本氣象廳今天修改昌鴻颱風走向。（圖／翻攝日本氣象廳官網）
▲日本氣象廳今天修改昌鴻颱風走向。（圖／翻攝日本氣象廳官網）
而吳聖宇今天也在臉書在表示，果然才差6個小時，日本氣象廳整個預報路徑就大幅度改變，回到比較合理的預期，美軍JTWC也做出類似預報，其實這個路徑趨勢從昨天傍晚的系集預報結果應該就可以抓得出來，有持續注意這幾天以來系集預報調整結果的話，應該是「不意外」才對，不過就如同昨晚文章說的，後期的預報誤差圈很大，表示路徑仍有很多變動性，不能掉以輕心，請大家持續關注後續變化消息。（編輯：張嘉哲）

關鍵字

延伸閱讀

NOW民調中心

金曲獎超大遺珠！您覺得誰到現在都還沒拿過「最佳女歌手」獎最可惜？

金曲獎超大遺珠！您覺得誰到現在都還沒拿過「最佳女歌手」獎最可惜？

繼續作答
議員徐巧芯提議恢復全面徵兵、女性義務當兵，您怎麼看？

議員徐巧芯提議恢復全面徵兵、女性義務當兵，您怎麼看？

繼續作答
campaign即時
推薦閱讀