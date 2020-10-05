雙十連假颱風真要來？專家深夜「9字」解答　全場卻笑了

中央氣象局稍早公布，原位於硫磺島附近海面的熱帶性低氣壓，發展為今年第14號昌鴻颱風，距離台北東方約1800公里，不過在颱風生成之前，就有不少國際消息透露路徑預測圖，讓不少人看了直呼「是不是會影響雙十連假啊？」而氣象專家也在深夜跳出解答，引發不少網友笑喊「中槍了」。
事實上，在4日時，中央氣象局就透露，關島附近生成一個熱帶低壓，最快5日將升級為今年第14號輕度颱風「昌鴻」，而消息一出，各國開始研擬颱風路徑，其中，日本氣象廳一開始研擬的颱風路線為，昌鴻颱風將於9日後直逼台灣而來。
對此，氣象職人吳聖宇就在臉書無奈表示，日本氣象廳這樣畫，未看先猜明天媒體跟防災單位會集體歇斯底里，並直言「一切再觀察，言之過早」；貼文一出，網友紛紛回應「日本氣象廳這樣母湯喔！這樣恐撲台、恐穿心颱都要登場囉！」、「如果隔天轉向，就變成恐轉向了XD」、「每次都隔超遠大家就開始恐怎樣恐怎樣，然後最後一滴雨都沒有哈哈」、「來了！恐撲台每次都在看哈哈」。
而吳聖宇今天也在臉書在表示，果然才差6個小時，日本氣象廳整個預報路徑就大幅度改變，回到比較合理的預期，美軍JTWC也做出類似預報，其實這個路徑趨勢從昨天傍晚的系集預報結果應該就可以抓得出來，有持續注意這幾天以來系集預報調整結果的話，應該是「不意外」才對，不過就如同昨晚文章說的，後期的預報誤差圈很大，表示路徑仍有很多變動性，不能掉以輕心，請大家持續關注後續變化消息。（編輯：張嘉哲）