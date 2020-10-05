當4個月兵比當1年還操？過來人曝「背後真相」：差這麼多

服兵役不僅是男生共同的回憶，也是必聊的話題之一，從2018年開始改為全募兵制，民國83年以後出生的役男，則須服四個月的軍事訓練役，不過四個月的兵卻經常被一年兵取笑。對此，就有網友提出，「當四個月兵其實比當一年還操」，貼文也引起網友的討論。

▲網友在詢問過後，表示別人當一年兵才學會的技能，他們四個月就要全部學會熟練。（圖／取自國防部發言人臉書）