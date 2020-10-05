當4個月兵比當1年還操？過來人曝「背後真相」：差這麼多

服兵役不僅是男生共同的回憶，也是必聊的話題之一，從2018年開始改為全募兵制，民國83年以後出生的役男，則須服四個月的軍事訓練役，不過四個月的兵卻經常被一年兵取笑。對此，就有網友提出，「當四個月兵其實比當一年還操」，貼文也引起網友的討論。
原PO在《PTT》表示，常常聽到很多人在笑當四個月兵，但是就在他詢問過當四個月兵的弟弟們之後，發現真相其實剛好相反，「其實當四個月比當一年還操，絕不唬爛」。
原PO指出， 根據年輕人的描述，因為當四個月兵，要把別人當一年兵才學會的技能，全部學會熟練，等於他們把課程壓縮就，所以並沒有比較輕鬆，反而是累兩倍以上，「這樣還有人有臉取笑當四個月兵的年輕人嗎？」
許多網友也紛紛回應，「所以他們學了什麼」、「折四個月的豆腐」、「掃一年的樹葉要四個月內掃完是真的累」、「所以當一個禮拜兵應該最累」、「時數差這麼多，扣除睡眠都照表操的」、「照這邏輯，補充兵12天，可謂菁英中的菁英」、「是掃地速成班吧」、「四個月學到的專業是什麼」。
不過也有網友認為，其實兩者都差不多，「什麼都沒學好嗎？就是浪費四個月和一年的差別」、「根本就沒學多少，招募宣導倒是聽得比較多」、「新訓加上幹訓，四個月最操，下部隊根本在混日子」、「其實都不多吧」、「下部隊也沒在幹嘛阿」、「根本一樣好嗎」、「一般兵新訓該學的就學完了，專長訓通常也沒超過一個月的，哪有差」。（編輯：許智超）