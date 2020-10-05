挑戰台灣縱走！他超狂「切西瓜」完成　網一看路徑全跪了

趁著連假與三五好友出門踏青、相聚是不少台灣人的假日計畫，就有網友趁著中秋假期挑戰「台灣縱走切西瓜」，打算從台灣最南端鵝鑾鼻燈塔出發前往最北端的富貴角燈塔，沒想到這條中央山脈之旅竟讓他以短短20小時45分完成，而該名網友也分享了這趟挑戰心得，文章曝光後吸引眾人討論。

網友郭基基在臉書社團《台灣機車環島美景-【路況-民宿-美食】》內貼出了自己挑戰「台灣縱走切西瓜」的心得和路程圖，他先表示自己其實早有多次騎車環島經驗，因此才敢挑戰只花一天切西瓜縱走。此外，他也分享自己事前除了進行機車、裝備的所有檢查，更特地準備了5公升的油桶，避免油料耗盡卻因為距離太遠找不到加油站的窘境。

▲原PO成功一天內挑戰縱走台灣的挑戰，也分享了艱困的心得文。（圖／翻攝自臉書社團《台灣機車環島美景-【路況-民宿-美食】》)

他表示自己在10月1日凌晨3點，從全台灣最南端的鵝鑾鼻燈塔出發，打算趁著精力充足時向北前進。從鵝鑾鼻開始，他一路沿著185、187縣道到達那瑪，稍作休息後再度沿著導航指引前往下一條山路「嘉129-1」出發，而進入阿里山後，他也提到這段山路的危險「做好心理準備，因為從這裡開始，就是你懷疑人生的開始」，更強調山嵐會導致視線不良，建議騎乘中要隨時將護目鏡的霧氣擦拭掉。

接著經過阿里山之後，他繼續向武嶺出發，而這段路程中他就建議可以在沿途山腳下的超商休息，整裝完畢後也可以向武嶺上「全台最高加油站」前進。直到騎出武嶺到達梨山加油站後，郭基基就提醒「這一桶油要撐非常久，所以請一定要控制自己的右手油門開合，不要看到山路或被挑釁就高潮」。

▲原PO也分享了自己切西瓜的路線圖。（圖／翻攝自臉書社團《台灣機車環島美景-【路況-民宿-美食】》)

切西瓜挑戰至此已完成超過一半，接著北上經過山嵐惡劣、不利騎乘的明池後，就可以看到復興加油站，至此終於可以再度補充油料做最後休息，即將往山路的最後一關進發，「山路的最後一關是台七乙，台七乙結束後，就來到台北醉鬼打牆的蜘蛛網系統，繞出來後就離富貴角燈塔不遠了！經過一段時間後，終於到達最後一個目標，登登登！富貴角燈塔！」。

最後他也分享這趟切西瓜之旅大多屬於彎曲綿延的山路，建議沒經驗或毅力不夠者，千萬別像他一樣挑戰24小時內完成，「因為你會騎到雙腳麻痺疼痛、膝蓋疼痛、脖子酸、手會抖、屁股撕裂感！」，也強調一定要量力而為，千萬別執著一天內完成而忽視休息的重要：「生命的價值不在於挑戰，而是活下去，有命才有希望，有希望才會有下一次的旅程！」，文章曝光後也吸引不少網友讚嘆，直呼原PO有耐心、超熱血。（編輯：楊智傑）