帶女友參加婚禮包3千2元！他突然發現「1事」臉綠：完蛋

去別人婚禮吃喜宴「包紅包」是不變的傳統，但每每決定要包多少時，總是讓人一個頭兩個大，要考慮交情、喜宴場地等等因素。近日，就有網友分享，自己帶女友一起參加同事的婚禮，他包給對方3200元，但沒想到吃飯時發現一件事，讓他慌了，貼文也引起網友的熱烈討論。

▲網友吃到一半才發現，原來一桌要兩萬元。（示意圖／翻攝自 pixabay）