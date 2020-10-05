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帶女友參加婚禮包3千2元！他突然發現「1事」臉綠：完蛋

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-10-05 23:04:09

開工紅包怎麼用？鎖定「兩天」讓您財運事業向上衝
▲網友帶女友一起參加同事的婚禮，他包給對方3200元。（示意圖／NOWnews資料圖）

去別人婚禮吃喜宴「包紅包」是不變的傳統，但每每決定要包多少時，總是讓人一個頭兩個大，要考慮交情、喜宴場地等等因素。近日，就有網友分享，自己帶女友一起參加同事的婚禮，他包給對方3200元，但沒想到吃飯時發現一件事，讓他慌了，貼文也引起網友的熱烈討論。



原PO在《PTT》表示，同事結婚有邀請他去參加婚禮，結果「我沒事先調查餐廳，想說不是五星級飯店，是那種婚宴會館，一桌應該不會超過14000元，我帶女友一起去，包3200元」，沒想到越吃越不對勁。


原PO指出，這越看越不像一萬四的桌，因為食材太好了，當下趕緊上網查，結果一桌竟然要兩萬元，這也讓原PO直說「但我才包3200元怎麼辦，應該至少包4600元吧，我真的沒臉見同事了」。

▲白婚紗。（示意圖／翻攝自
▲網友吃到一半才發現，原來一桌要兩萬元。（示意圖／翻攝自 pixabay）
網友們看到也紛紛回應，「一人去都3600起跳了，來不及了」、「事後再請他們2個吃個飯，有誠意再計較就算了」、「在意的話真的補請吃飯或送小禮物，出門在外，名聲顧一下，不要因小失大」、「等你結他也包一樣多而已」、「現在婚禮都會放價目表當場拆包入帳啦」、「去拿回袋子說補包阿」、「北部兩萬其實很普，但是你包3200也還可以了」。


不過也有網友說，「同事未來離職後，80%都不會再聯絡啦，很多是要紅色的，不用管丟不丟臉啦，先想想離職後會不會再聯絡？被記恨就記啊，公司是要做到退休嗎」、「這種同事婚禮的，很多離職後沒聯絡的一大堆」。（編輯：許智超）

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