「焦黑」布偶竟賣2百萬！他曝背後真相　網看傻：超驚悚

每個人小時候可能都會有自己特別珍愛的毯子、枕頭或娃娃，每天晚上都一定要有它的陪伴，才可以安心入睡。近日，在大陸拍賣網站上出現一個奇特商品，一個看似燒毀的灰黑色布娃娃，竟然高達台幣210萬元，這也引起網友的熱烈討論。
綜合外媒報導，一名賣家日前在拍賣網站上出售一個布偶，原本開價是15塊人民幣（約新台幣63元），沒想到隨後竟一口氣「漲價」到50萬元，在商品的簡介有說明，之所以會漲價，是因為這是1986年產的hello kitty布偶。
內容提到，「它活潑可愛、乖巧懂事、會賣萌，雖然貓體有數處純手工打造的修補痕跡，但其中有35%是原皮，採天地之靈氣，聚日月之精華，由於生活困苦難耐，無心摟抱，才忍痛割愛」。
從照片可以看到，原本雪白的娃娃，現在卻看不出原本的面貌，彷彿經歷過嚴重摧殘，它的臉上破了好幾個大洞，耳朵不見了，雙眼更是凸得快要掉出來，讓人看了覺得有夠毛。
許多網友看到也紛紛回應，「其實有點噁心」、「這價格才是最不合理的」、「這真的不是開玩笑的嗎？」、「到底是如何把布偶弄成這樣的」、「肯定充滿了細菌」、「有夠恐怖的娃娃」、「我總覺得裡面有養小鬼」、「越看越怕，這樣還要2百多萬，太扯了」。（編輯：許智超）