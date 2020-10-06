「焦黑」布偶竟賣2百萬！他曝背後真相　網看傻：超驚悚

每個人小時候可能都會有自己特別珍愛的毯子、枕頭或娃娃，每天晚上都一定要有它的陪伴，才可以安心入睡。近日，在大陸拍賣網站上出現一個奇特商品，一個看似燒毀的灰黑色布娃娃，竟然高達台幣210萬元，這也引起網友的熱烈討論。

▲娃娃奇特的樣貌，讓人看了發毛。（圖／翻攝自微博）