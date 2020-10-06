他睡公司4個月！老婆一來電秒請假　理由老闆嚇瘋：綠慘

情侶進展到婚姻關係後，往往都必須靠著兩人相互扶持，才能一同撐起家庭。不過，就有網友指出，因為近期冷氣旺季，公司有一名冷氣師傅，已經有4個月沒回家，都睡在公司宿舍了，沒想到近期卻接到老婆一通電話，就立馬決議請假回鄉。但他一聽聞理由，就臉綠直呼「我該准假嗎？」
原PO於臉書社團《爆廢公社》上發文，表示前幾個月是冷氣旺季，公司的一名師傅由於家住在南部，於是那陣子都在公司宿舍睡覺，已經有4個月沒回家了。不過他就坦言，剛剛那名師傅開心地跑來和他說「老婆懷孕1個多月了」，更希望能請假休息一個星期，回去陪伴老婆。原PO一聽到不合理的懷孕時間，就讓原PO焦慮直呼「我該准假嗎？」
問題一曝光後，就引來不少網友討論，「難道，他不覺得哪裡怪怪？」「貼他一點紅包，假給長一點」、「准假吧！該是回家處理了」、「給他休兩星期回去找孩子的爸是誰」、「.....這道綠光是怎麼回事！？」「哇哇哇。這個太無敵大綠了」。
不過也有人提出不同看法，直言「四個月內夫妻一定有見面，晚上去旅館約會你都不知道而已，現在坐高鐵很方便的」、「和老婆有約會，然後回宿舍睡，也是有可能的」、「他老婆一個月前北上找老公約會，難道還要先跟公司報備嗎？」「搞不好他老婆自己有上來找他老公啊………………」。（編輯：陳雅雲）