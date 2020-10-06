他睡公司4個月！老婆一來電秒請假　理由老闆嚇瘋：綠慘

情侶進展到婚姻關係後，往往都必須靠著兩人相互扶持，才能一同撐起家庭。不過，就有網友指出，因為近期冷氣旺季，公司有一名冷氣師傅，已經有4個月沒回家，都睡在公司宿舍了，沒想到近期卻接到老婆一通電話，就立馬決議請假回鄉。但他一聽聞理由，就臉綠直呼「我該准假嗎？」

▲原PO貼文。（圖／翻攝爆廢公社臉書）