NOW早報／今年中秋連假塞車不嚴重？眾狂讚「聰明關鍵」

為何今年中秋連假塞車不嚴重？眾猛讚「一關鍵」：太聰明
中秋連假不少人都安排出遊，因此時常導致國道大塞車，但還記得今年端午連假嗎？當時不僅白天塞、晚上也接著塞，創下連續狂塞32小時的紀錄，相比起來，中秋節僅在尖峰時段有塞車的狀況。對此，就有網友討論「為何中秋節連假沒塞的跟端午節一樣啊？」貼文引發熱議。
有網友點出關鍵「中秋跟國慶太近了啊！很多人利用這中間排休出去玩」、「中秋回家烤肉，接下來請假爽玩，再放國慶連假，是不是太聰明了」、「中秋國慶太近了，很多人直接連放11天，不用挑人擠人的時間出遊，超讚」、「1234放假烤肉，5678可以出去玩，最後國慶連假好好休息，避開塞車時段，又能爽放，超聰明」。
今日天氣／東北風影響 北東迎風面局部有雨
今（6）日受到東北風影響，桃園以北及宜蘭地區有局部短暫雨，花東地區也有零星降雨，新竹以南主要為多雲到晴的天氣，中午過後南部山區有局部短暫雷陣雨；北台灣較涼，高溫約24至28度，花東高溫28至30度，中南部高溫約33度，各地夜間低溫22至25度，中南部日夜溫差大，南北溫差也較大。
此外，第14號颱風「昌鴻」，5日晚上8時位於台北東方約1840公里之海面上，預測周四前（8日前）會緩慢往琉球群島東方海面移動，之後北轉接近日本的機率較高，但預測路徑不確定性仍偏高。
川普接受類固醇「地塞米松」治療 專家質疑病況不單純
美國總統川普確診新冠肺炎，白宮醫療團隊最新說明中表示，川普有接受類固醇「地塞米松（ Dexamethasone ）」的治療，並稱川普狀況良好，不排除周一就有機會出院，但美國專家透露，地塞米松一般不建議用來治療輕症，通常是給重症或需要氧氣治療的病患使用。
數位身分證將小規模試行 徐國勇：明年7月全面換發
原本預計今年10月起全面換發的數位身分證，受疫情影響延後。內政部長徐國勇昨（5）日在立法院內政委員會表示，數位身分證將於明年7月起全面換發，另外也將自明年1月起，於澎湖縣、新竹市及新北市小規模試行。
創新高！7-8月期統一發票22人中千萬、21人中200萬元
今（2020）年7-8月期統一發票已在9月25日開獎，財政部也將於昨（5）日下午公布中獎清冊。根據財政部初步統計，7-8月期統一發票1000萬元特別獎共有22人中獎，200萬元特獎也有21人中獎，雙雙創下中獎人數最多的歷史紀錄。
吳宗憲鬆口《玩很大》走向 喊話小鬼：可以安心收工
小鬼（黃鴻升）離世後長眠於陽明山，留給親友們無限思念，與他感情如同家人的吳宗憲，原本想要卸下節目《綜藝玩很大》的主持棒，甚至傳出有退休的念頭，吳宗憲昨（5）日開直播透露小鬼追思會的細節，也鬆口《玩很大》走向。
吳宗憲明天將與KID主持小鬼的追思會，他透露：「這是一個沒有彩排、沒有NG，全部都照著我們自己的想法去做，所以沒有任何準備。」也表示會和大家合唱送給小鬼的創作《天堂有多遠》。吳宗憲坦言這一切都很戲劇化，因為追思會的隔天，即將重新開錄《玩很大》，至於節目內容，他表示目前和KID都沒有什麼想法，會交由製作單位來處理，最後吳宗憲也哽咽向小鬼喊話：「你做得很好，可以安心的收工了。」（編輯：賴詠璿）
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