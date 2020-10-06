你有豪宅命？一伸手「答案全看光」　命理師再揭發財祕法

你這一生是否有望住進豪宅？命理專欄聞名的艾菲爾老師表示，說到豪宅誰不想住呢？雖說並非人人都能住豪宅，不過我們還是可以靠後天的努力來爭取，同時透露有住豪宅命的手相，並稱「趕緊幫自己檢視看看，或許下一個住豪宅的人就是你喔！」

▲艾菲爾老師分享有住豪宅命的手相。（示意圖／翻攝自Pixabay）