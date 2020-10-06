交往說好AA制！男「1誇張行為」惹怒女友　網：建議分手

近年來男女交往是否該使用「AA制」來支付出遊約會的費用，已經成為熱門議題。近日就有一位女網友分享自己和對象的相處過程，男方一開始說好在一起採用AA制，但沒想到接下來的行為竟讓女方傻眼，網友們看完後紛紛直言「建議分手」，引起熱議。
這位網友在網路論壇《Zuvio 校園》板上PO出一篇「男友偷了我的錢」的文章表示，「我跟男友一起租小套房，我自己有打工，但男友沒有，他都是跟家人拿錢，當初也說好AA制，房租用電都一人一半，他也說好，沒有任何異議」，但近日原PO發現異狀指出，「最近我常常覺得錢包少錢，我原本以為是我在外面掉的，畢竟我蠻常丟三落四的，但我覺得錢少的速度真的太不可思議，我覺得不可能，所以這幾次我都是晚上回到家就檢查錢包，確定好錢的數量後去睡覺，隔天一早，我錢包原本有2000，瞬間變1000」，這也讓原PO開始起疑「到底是不是男友拿的」。
但雖然原PO心底有底了，但也沒有決定性的證據懷疑男友，因此原PO又再一次的測試，「一樣晚上點好錢，也拍照，早上男友一起床，我就偷偷跟在他的後面，果真看到他在翻我包包，並且從我錢包拿出500」，這讓原PO馬上大喊：「為什麼拿我的錢？」，原PO男友也嚇到，並著急解釋他爸媽最近沒給他錢，所以他沒有錢可以吃飯。但這樣的行為讓原PO心裡對這段感情有一個大裂縫，原PO更無奈表示「我到底該怎麼辦？」此篇文章一發出，立刻引起網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示「這樣的偷竊行為基本上改不掉，嘴巴說會改，實際上一直持續偷，建議版主分手吧，不要住一起了，自己租房，自己住」、「我也會建議說掰掰...這種事情其實跟妳好好討論就好了，何必偷偷摸摸的還真的用偷的」、「手腳不乾淨的話還是盡早離開比較好，今天只是拿妳的錢，明天說不定跑去拿別人的了」、「今天偷錢，明天就會偷人，還不承認，他偷的還有你的青春」、「沒被抓到不說，這種習慣改不了的，就像他們說到，今天偷錢明天偷情，可以和你溝通，卻要自己偷偷摸摸，讓他把錢結清，然後乾淨的分手吧」、「趕快分啊，這種的有什麼好挽留的」。（編輯：王柏文）