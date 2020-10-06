交往說好AA制！男「1誇張行為」惹怒女友　網：建議分手

近年來男女交往是否該使用「AA制」來支付出遊約會的費用，已經成為熱門議題。近日就有一位女網友分享自己和對象的相處過程，男方一開始說好在一起採用AA制，但沒想到接下來的行為竟讓女方傻眼，網友們看完後紛紛直言「建議分手」，引起熱議。

▲情侶。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）