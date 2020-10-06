台日漢字差很大！ 「金玉滿堂」涵義曝　網笑喊：好害羞

學習語言不簡單！不少台灣人除了英文外，會學習第二外語來充實自我，而「日文」一向是民眾的熱門選擇，不論在文化、通商、旅遊方面，能學會日文對台灣人來說肯定是有加分的，不過也因為日文當中存在「漢字」系統，雖然字形看起來與中文相同，不過其實使用上有大大的差異，近日就有網友好奇「台日有哪些漢字詞彙容易造成彼此誤會」，吸引眾人討論。

原PO昨（5）日在PTT發文提到「日本很多漢字組成的語彙意思跟台灣的詞彙完全不一樣，像『留守』（るす，不在家）在中文及日文的意思就不同，教日文的老師應針對這部分特別跟學生說明，以免造成台灣人在日本鬧笑話，同時也很好奇台灣有哪些漢字詞彙，讓不會中文的日本人覺得好吃驚？」。

▲ 2019 年日本年度漢字是「令」，意味著「令和元年」能跨越去年度的「災」字。（圖／翻攝自 YouTube 影片）

該篇文章曝光後，就有不少網友也紛紛舉出幾個相關的例子，以下總結眾人分享常錯用的日文漢字，首先是「金玉」（きんたま），在中文常用在「金玉滿堂」，代表富貴、吉祥，但在日文裡其實是「睪丸」的俗稱；「勉強」（べんきょう）在中文常表示「能力不夠但仍盡力而為」、「強迫別人做不願意做的事」，但日文指的卻是「學習、讀書」；「愛人」（あいじん）在中文代表「喜歡的對象」、「情侶、夫妻間的稱呼」，而日文卻是用來專指外遇、出軌對象。

▲其實藝人亞莉安娜也曾曬出日文漢字刺青，不過想表達的意思和意境卻相差甚遠。（圖／Ariana Grande IG）

事實上，也有不少網友分享錯用台日漢字引起誤會的經驗，「老婆，之前一個日本偶像被人這麼叫，原本她以為自己被罵，後來才發現是誤會」、「我送日本人禮物人蔘茶時，有尷尬被問這胡蘿蔔茶？」、「日本人看到金玉滿堂會不會嚇死」、「借與貸 剛好完全相反意思」、「留守，反而是不在家」，不過經過討論後也讓不少網友表示補充新知、不怕再用錯了。（編輯：楊智傑）