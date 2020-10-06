Joeman要徵人了！「超狂起薪」曝光　粉絲跪地：不可思議

知名 YouTuber Joeman 至今頻道訂閱人次已經突破 195 萬，其影片內容有不少 3C 產品開箱、實測、談話性節目等主題，吸引不少死忠觀眾，而在昨5日，九妹在個人IG上發出徵才的公告，一發出立刻引發討論，其超高起薪更引起PTT網友暴動。

▲Joeman貼出徵才公告，超高起薪引發討論。（圖／翻攝Joeman IG）