Joeman要徵人了！「超狂起薪」曝光　粉絲跪地：不可思議

知名 YouTuber Joeman 至今頻道訂閱人次已經突破 195 萬，其影片內容有不少 3C 產品開箱、實測、談話性節目等主題，吸引不少死忠觀眾，而在昨5日，九妹在個人IG上發出徵才的公告，一發出立刻引發討論，其超高起薪更引起PTT網友暴動。
九妹昨天在個人IG貼出徵人公告，表示「頻道即將200萬，為了要繼續擴張，所以又要徵人，非常歡迎想加入新媒體的朋友都來投履歷，這次需要節目製作、3C編輯跟影片剪輯三大面向的人才，歡迎有實力與夢想的人來挑戰，讓你的作品被全台灣看到」。
只見貼出的徵人公告中，「節目企劃」的起薪是五萬元，且保底年終獎金有兩個月、旅遊基金也保底一個月，另外含有三節獎金跟勞健保；而「3C編輯」起薪也有3萬5千元，其他福利則與節目企劃相同。
消息一放出，不少紛紛喊「已經應徵」，公告也被轉到PTT熱議「這個起薪跟保底屌打一堆上班族，不可思議」、「節目企劃竟然有五萬？......太扯了」、「旅遊獎金發到五萬太狂了吧，這是出國經費耶」、「保底年終兩個月超神」、「超級狂的起薪...編輯有三萬五喔」；不過也有不少人點破關鍵「這門檻一定高啦，不是什麼雜魚都能去的」、「門檻高+1，感覺專業度要很充足」、「你以為五萬的工作能多輕鬆」。（編輯：張嘉哲）