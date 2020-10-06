才喝三杯！友人竟「超敢要錢」　女一聽氣炸：當他是ATM

不少人趁著中秋連假，會和親朋好友一起揪團烤肉，不過，也有一名女網友抱怨，她和男友一起到男友的朋友家烤肉，不過因為在家裡已經吃飽了，過去也只有她和對方一起喝個酒、聊聊天，豈料，對方竟向他們要「800元酒錢」，也讓她超傻眼，直呼「把我男友當ATM」。

該名女網友在社群平台《Dcard》上發文，表示她和男友日前受到男友的朋友們邀請，一起去烤肉，不過因為他們在家已經吃飽了，也不太餓，過去後想說就是聊個天、敘敘舊。而他們到場時，其他人都已經烤得差不多了，都在喝酒，男友因為要騎車所以不能喝。但是他朋友卻不斷邀約原PO，「那女友幫忙喝」，原PO也想說，那就喝一點應該比較禮貌，不然一直拒絕也不是辦法。

▲女網友在《Dcard》上發文。（圖／翻攝自《Dcard》）

▲原PO表示自己是用這種大小的杯子喝梅酒。（圖／翻攝自《Dcard》）

貼文一出，引起網友熱議，有些人認為「我跟朋友出去通常都是喝酒的人平分酒錢，沒有管你喝一杯還是喝十杯，畢竟當下也不會有人盯著你看喝多少，覺得不合理自己要提出，可能只是習慣不同，這樣就叫把你當ATM？又不是八千」、「男生好像大多都覺得算了，不要弄得太難看」、「有喝就是要當分母很正常啊」；也有人認為「你們還傻傻的給更傻」、「恭喜花八百看清一個人」、「怎麼好意思要800呢」、「生氣欸，怎麼有這種朋友」。（編輯：郭佩蓉）



