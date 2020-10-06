隱形眼鏡「藏在眼裡28年」！驚人真相曝光　網愣：太恐怖

不少人因為一些個人因素，像是為求方便、美觀等，會選擇戴上「隱形眼鏡」，但是，也有一名醫師透露，如果不慎因為一些意外而找不到隱形眼鏡時，不要輕言放棄，要盡量找出，他也分享一個國外案例，一名42歲女士的眼睛裡藏著隱形眼鏡，一藏就藏了28年之久，讓網友們紛紛直呼「太可怕」。

該名家醫科住院醫師在社群平台《Dcard》上以「妳確定隱形眼鏡有拿下來嗎」為題，表示不知各位有沒有曾經在拿隱形眼鏡時，發現「咦，我的隱形眼鏡呢」，不知是拿出來掉在地上，還是跑到眼睛後方。

▲有名家醫科住院醫師在《Dcard》上以「妳確定隱形眼鏡有拿下來嗎」為題發文。（圖／翻攝自《Dcard》）

▲醫師PO出照片。（圖／翻攝自《Dcard）

▲醫師PO出照片。（圖／翻攝自《Dcard）

貼文一出，引起網友熱議，「28年也太久」、「好痛......」、「太恐怖了吧」、「曾經打排球，戴隱形眼睛，打一打一眼突然視線變模糊，以為隱形眼鏡掉了，就下場再戴上一個，結果越打眼睛越痛，拔下後來戴上的那個，依舊很痛，眼睛翻來翻去，結果在上眼皮底下瞄到隱形眼鏡，弄了超久才終於把他拿下來」、「戴隱眼都不敢揉太大力就是這樣」。（編輯：郭佩蓉）



