搭計程車何種服務最加分？全場列「4條件」：這樣才貼心

台灣大眾交通運輸工具發達，許多上班族或學生得在通勤尖峰時段忍受擁擠的人潮，不過遇到大雨或是快遲到的窘境，不少人還是會攔下計程車，節省乘坐大眾交通運輸工具的時間，而隨著多元計程車的加入，搭乘計程車的體驗也成為民眾選擇的關鍵，近日就有網友針對「搭計程車什麼服務最加分」進行討論，意外掀起眾人熱議。

昨（5）日在PTT的WomenTalk板上就有網友表示，自己前幾天要去拜訪客戶，沒想到下計程車的時候，司機大哥卻主動來幫他開車門，讓她受寵若驚的表示「覺得應該是大哥的服務魂突然上身」，同時也認為這樣的行為「當下覺得也太貼心，但不會很超過」。

相較之下，原PO也提出幾項她認為真的可以改善的乘車體驗，「比方說清潔，或是一直聊天」，對原PO而言都是「不OK」的行為，而對此也有不少網友提到「不要繞路就很感恩了」、「不要飆車，下車時不要停在車道上，這樣就夠了」、「熟門熟路的駛到目的地吧，要公車路線我其實可以坐公車就好」、「不要請我開導航就很好了」、「車上不要有煙臭味也不要有難聞的香精味」。

▲搭計程車時遇到甚麼情況會讓你在心底默默加分呢？（示意圖，與文章中內容無關／取自 pixabay ）

另外也有網友認為原PO遇到的司機「真的很佛心」，更分享了幾項自己認為「超級加分」的服務，「遇過準備行動電源給乘客用的司機，貼心到嚇到我」、「幫忙搬行李就很好了」、「車內乾淨，開冷氣（很多不開）不吃檳榔不繞路不聊政治」、「給熱毛巾，讚讚」、「看到你喊手機沒電，主動告知有USB充電，超貼心」。

事實上，根據《交通部統計處民眾日常使用運具狀況調查》報告指出，台灣人每天平均花費37分鐘通勤，有不少民眾遇到緊急狀況或是特殊場合會選擇直接搭計程車到目的地，而綜合以上網友建議，民眾認為只要符合「不要繞路、安全駕駛、不硬聊天、車內環境整潔」就是良好的乘車體驗，而遇到貼心的服務更會讓乘客在心底默默加分。（編輯：楊智傑）