台灣棒球比賽驚現海底生物　老外傻眼：這樣吉祥嗎？

根據The China Post報導，台灣的美食與文化經常是環環相扣的，尤其在不同地區和歷史背景的情況下更加明顯。然而，這現象對於與台灣還沒那麼熟悉的外國人而言可能會造成許多誤會。
其中有一位外國網友近期就在美版PTT論壇Reddit上貼出一張「斷頭鮪魚」吉祥物在台灣棒球統一獅隊的球賽上大秀舞姿。
照片貼出後，外國網友紛紛到下面留言區表示雖然非常不理解球隊為什麼選擇一隻斷頭魚為吉祥物，但在「創新」和「可愛程度」方面，他們給予大大的讚賞。
由於照片不斷的被轉發，許多人也開始認真的查明吉祥物的由來，並發現「魚頭君」其實是虱目魚而非鮪魚。
據報導，虱目魚（台語音似：薩把魚）為台南的名產之一，也因此一位台南的繪畫家於2018年創作出此吉祥物來推廣台南觀光。
由於統一獅近期努力協助台南市推廣，市政府決定將「魚頭君」借給球隊，當做2020年額外的吉祥物。
得知此訊息後，貼文下的留言區充滿外國和台灣網友的熱烈回應，表示這個舉動「不能再更台了」，也指出魚頭君也有乖乖地照著規定帶口罩入球場。
「魚頭君」如今已得到外國網友寵愛，許多人也留言表示若魚頭君有出相關商品，一定會第一個去搶購。
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