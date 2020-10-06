NOWnews 今日新聞 NOWnews 今日新聞

台灣棒球比賽驚現海底生物　老外傻眼：這樣吉祥嗎？

The China Post/綜合報導

calendar_today2020-10-06 14:27:51｜update2020-10-06 14:27:53

▲圖／取自Reddit u/Mikeycito22
▲圖／取自Reddit u/Mikeycito22

根據The China Post報導，台灣的美食與文化經常是環環相扣的，尤其在不同地區和歷史背景的情況下更加明顯。然而，這現象對於與台灣還沒那麼熟悉的外國人而言可能會造成許多誤會。



其中有一位外國網友近期就在美版PTT論壇Reddit上貼出一張「斷頭鮪魚」吉祥物在台灣棒球統一獅隊的球賽上大秀舞姿。


▲圖／取自Reddit
▲圖／取自Reddit u/Mikeycito22
照片貼出後，外國網友紛紛到下面留言區表示雖然非常不理解球隊為什麼選擇一隻斷頭魚為吉祥物，但在「創新」和「可愛程度」方面，他們給予大大的讚賞。

由於照片不斷的被轉發，許多人也開始認真的查明吉祥物的由來，並發現「魚頭君」其實是虱目魚而非鮪魚。

▲圖／取自統一獅官方臉書
▲圖／取自統一獅官方臉書
據報導，虱目魚（台語音似：薩把魚）為台南的名產之一，也因此一位台南的繪畫家於2018年創作出此吉祥物來推廣台南觀光。

由於統一獅近期努力協助台南市推廣，市政府決定將「魚頭君」借給球隊，當做2020年額外的吉祥物。

▲圖／取自統一獅官方臉書
▲圖／取自統一獅官方臉書
得知此訊息後，貼文下的留言區充滿外國和台灣網友的熱烈回應，表示這個舉動「不能再更台了」，也指出魚頭君也有乖乖地照著規定帶口罩入球場。

「魚頭君」如今已得到外國網友寵愛，許多人也留言表示若魚頭君有出相關商品，一定會第一個去搶購。


更多新聞請看The China Post

關鍵字

延伸閱讀

NOW民調中心

手搖飲新制明年上路！總熱量、總糖量都要標示，您怎麼看？

手搖飲新制明年上路！總熱量、總糖量都要標示，您怎麼看？

繼續作答
金曲獎超大遺珠！您覺得誰到現在都還沒拿過「最佳女歌手」獎最可惜？

金曲獎超大遺珠！您覺得誰到現在都還沒拿過「最佳女歌手」獎最可惜？

繼續作答
議員徐巧芯提議恢復全面徵兵、女性義務當兵，您怎麼看？

議員徐巧芯提議恢復全面徵兵、女性義務當兵，您怎麼看？

繼續作答
campaign即時
推薦閱讀