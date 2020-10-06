台灣棒球比賽驚現海底生物　老外傻眼：這樣吉祥嗎？

根據The China Post報導，台灣的美食與文化經常是環環相扣的，尤其在不同地區和歷史背景的情況下更加明顯。然而，這現象對於與台灣還沒那麼熟悉的外國人而言可能會造成許多誤會。

▲圖／取自Reddit u/Mikeycito22

照片貼出後，外國網友紛紛到下面留言區表示雖然非常不理解球隊為什麼選擇一隻斷頭魚為吉祥物，但在「創新」和「可愛程度」方面，他們給予大大的讚賞。

由於照片不斷的被轉發，許多人也開始認真的查明吉祥物的由來，並發現「魚頭君」其實是虱目魚而非鮪魚。

▲圖／取自統一獅官方臉書