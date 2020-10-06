接屍體如開福袋！PTT紅人大師兄：很開心接他們回來休息

死亡帶給我們的意義僅有悲傷嗎？還是每個人都在那一刻，替自己的人生寫下最後的註解。他是大師兄，一個每天都在殯儀館接屍體的小人物，因為在PTT寫故事爆紅，出書暢銷到像是收過屍的往生者回來助攻，神奇的不得了，我本想約他在農曆七月採訪，錯過了好兄弟的月份，也就日日是好日了。

▲大師兄分享過去的無奈回憶。（圖／黃大米授權）