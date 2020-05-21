轉帳52萬示愛女友！男分手後翻臉　討錢「加利息」提告

▲情侶或夫妻情斷後發生金錢糾紛的事件，時有所聞。（示意圖，非當事人／取自pixabay）

很多人栽進戀愛中會一頭熱，若有大量金錢往來，情斷後反而棘手。中國大陸一名男子就多次轉帳給女友，還在5月20日轉帳諧音「我愛你」的520,000元，然而兩人交往半年後就分手，因為金錢關係鬧上法院。綜合陸媒報導，2018年3月，中國大陸廣東省廣州市一名梁姓男子與付姓女子交往，同年5月20日，梁男轉帳象徵「我愛你」的人民幣520,000元（約台幣219萬元）給付女，交往期間梁男多次向付女示愛，總共轉帳了人民幣202萬元（約台幣850萬元），但是並沒有簽下借據或契約書。同年6月11日，付女則轉帳給梁男50萬元（約台幣211萬元）。然而兩人於同年9月分手，對過去的金錢往來產生糾紛，梁男一狀告上法院，主張他給付女的202萬元（約台幣850萬元）是借款，付女既已還50萬元（約台幣211萬元），剩下的人民幣152萬元（約台幣640萬元）欠款，就得付本金再加上利息。不過付女認為，這202萬元（約台幣850萬元）是雙方戀愛、同居間的緊密關係，是生意往來或贈與，而非借貸，而人民幣520,000元（約台幣219萬元）更具有「我愛你」的含意。不過廣州市荔灣區人民法院審理指出，兩人的聊天紀錄可以證明，梁男並無將金錢投資給付女生意的意思，而付女在還款人民幣50萬元（約台幣211萬元）時，也表明為借款性質，一審判決付女歸還梁男人民幣152萬元（約台幣640萬元）的本金加利息。付女不服判決提起上訴，不過廣州市中級人民法院二審判決駁回上訴，維持原判決。（編輯：林奐妤）