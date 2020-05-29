快訊／通姦罪確定違憲！大法官推翻18年前解釋　

通姦罪除罪化！多名法院法官認定《刑法》第239條「通姦罪」及《刑事訴訟法》第239條但書「可單獨對通姦配偶撤告」有違憲之虞，司法院大法官今（29）做出第791號解釋，認定違反比例原則、平等原則等，正式宣告違憲，終結85年來的通姦罪刑罰。
該爭議點分為兩部分，刑法239條「有配偶而與人通姦者，處1年以下有期徒刑。其相姦者亦同。」，且刑事訴訟法239條規定告訴不可分原則，不過但書卻是可以單獨對配偶撤告，形同是將婚姻之外第三者的「小王」、「小三」分開來處理，該條文違憲，法務部及司法院，將啟動修法。
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