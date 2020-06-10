高雄市長補選提名　民進黨確定徵召制

高雄市長韓國瑜遭到罷免，3個月內將進行高雄市長補選。民進黨中執會今（10）日通過「民主進步黨2020年高雄市第三屆市長出缺補選提名候選人徵召辦法」，確定候選人採徵召制，不會另外進行初選，將由民進黨主席、蔡英文總統徵詢提名適當人選，再由中常會同意。
民進黨發言人顏若芳轉述表示，高雄市第三屆市長韓國瑜罷免案已於2020年6月6日辦理完成，該罷免案投票結果為通過。中執會中通過「民主進步黨2020年高雄市第三屆市長出缺補選提名候選人徵召辦法」，條文如下：
一、本辦法依本黨公職候選人提名條例第十一條第五項之規定訂定之，僅適用於高雄市第三屆市長出缺補選。
二、本黨提名人選，應以勝選、為黨舉才、為國選賢與能為原則，就人選之操守能力、價值理念進行整體評估，俾能爭取民眾認同，強化民眾對本黨信任與支持。
三、主席就前條可能提名候選人，經徵詢、協調、考量選舉整體情勢，綜合評估各項因素後，提名適當人選經中央執行委員會同意後徵召之。
四、徵召過程中，擬爭取提名之同志應遵守本黨黨章之規定，不得互相攻訐，不得傷害本黨形象，違者得不列入可能提名名單，其情節嚴重者，送交議決，依違紀行為處分。
五、本辦法經中央執行委員會通過後實施。
顏若芳補充說明，因應外界情勢的變化，會中同時決議授權中常會同意徵召人選。ㄅ
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！