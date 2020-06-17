NOW早報／唐鳳被酸髮型落後100年！本尊高EQ神回　網讚爆

唐鳳被酸「髮型落後100年」！釣本尊高EQ神回 全場讚爆





新冠肺炎疫情期間，台灣數位政委唐鳳優異表現，被日媒封為「天才 IT 大臣」廣受外界關注。不過，近日在 PTT 女孩版有網友提到，一篇有關唐鳳自曝國中輟學原因的報導，認為「課本的知識落後 10 年」，卻遭網友留言反酸「你的髮型落後 100 多年」，貼文立刻引發熱議，竟釣出唐鳳本人高 EQ 直回「沒有投入選舉的打算，也沒有聽說職務有調動。感謝具體建議，防疫期間確實沒空造訪『好剪才』（髮廊），下周來改造型。」





網友看完紛紛狂讚「推唐鳳本人風度」、「唐鳳大大，不用浪費時間回覆酸民啦」、「推本人，足見高度跟素質的差異」、「到底是頭殼下的東西重要還是頭上的？素質差異還真明顯」、「是本人！期待新造型」。



▲行政院政務委員唐鳳。（圖／翻攝自唐鳳推特） 今日天氣／各地天氣炎熱！花蓮縱谷局部地區可能出現38度極端高溫





今（ 17 ）天太平洋高壓持續籠罩，台灣附近吹著乾燥的西南風，各地為晴到多雲的天氣，午後在山區仍會有局部熱對流發展，但影響範圍有限；氣溫方面，持續是盛夏炎熱的天氣型態，各地高溫皆在 33 度以上，花蓮縱谷局部地區有可能出現 38 度以上的極端高溫，氣象局也已發布紅色高溫燈號提醒大家注意熱傷害，另外，由於雲量偏少，紫外線指數易達過量甚至危險級，外出活動請注意防曬並多補充水份。





豬肉能外銷了！台灣自口蹄疫區正式除名



台灣豬肉終於能外銷了！農委會今晚正式收到世界動物衛生組織（ OIE ）通知，宣布台灣成為口蹄疫「不施打疫苗非疫區」。台灣與口蹄疫奮戰 24 年之後，終於可以外銷，重返國際肉品市場。農委會主委陳吉仲表示，抗疫成功的關鍵在於尊重專業，總統蔡英文稍早也在臉書發文宣告這項好消息。



▲農委會宣布，台灣獲世界動物衛生組織（OIE）通知，自口蹄疫區除名。（圖／保庇）

北韓官媒：聯絡處已徹底破壞 南韓青瓦台召開緊急會議





韓國軍方證實，朝鮮（北韓）設立於開城工業園區內的兩韓聯絡處在昨（ 16 ）日下午 2 點 49 分遭到爆破，透過軍事監視設備，觀測到爆炸時的濃煙以及聲響。



▲朝鮮（北韓）炸毀開城工業園去內的聯絡處後，韓國青瓦台（總統府）緊急召開會議。（圖／翻攝自 News1／DongA ）

趕出門驚覺「樓梯整個不見」 陸男傻眼：房東忘了通知我





早上匆忙趕上班、上學，忘東忘西難免遲到，但若是打開房門要往下衝，卻發現整座樓梯竟憑空消失，大概任誰都會覺得離譜。中國大陸浙江 1 名男子近日就分享了自己的遭遇，房東要替房子施工竟未事先通知，而整個工程又要花 4.5 天的時間，差點就讓他困在 5 樓無法脫身。



▲浙江台州市 1 名張姓男子，近日趕著出門上班時，竟驚覺樓梯被拆了無法下樓。（圖／擷取自影片）

冷氣開24小時不關！他爽吹2個月 「電費帳單」一來驚呆





最近天氣一天比一天炎熱，高溫都飆破 30 度，越來越有夏天的感覺，不少人已經開始吹冷氣消暑，不過，吹冷氣電費勢必會比較貴，許多人擔心電費超出預算，因此都會選擇「定時」，不敢吹太久。不過，近日有網友就在臉書社團「爆廢公社二館」發文指出，他家是 2 房 1 廳，18 坪的電梯華夏，家裡只有 2 張床，1 台冷氣放主臥室，1 台熱水器、1 台洗衣機，此外，沒有任何家電，廚房有天然瓦斯，偶爾會開伙，1 年不會超過 10 次，電燈只開主臥跟衛浴，隔壁房間只有夾到娃娃會拿去放，其他時間不會進去。





至於吹冷氣的習慣則是「開 24 度，24 小時不關，4 月開到現在，除了前兩天去台中有關以外，其他時間是不關的， 包含上班時間也是一樣。」原 PO 並貼出近 2 月的電費帳單，從帳單上可見，原 PO 家從 3 月 26 日至 5 月 26 日的用電度數為 318 度，電費是 786 元，這也讓他不禁直呼「不曉得為什麼電費這麼便宜」。此外，原 PO 也分享了自己的冷氣型號。



