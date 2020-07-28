呂秀蓮批評國民法官法：魔鬼藏在細節裡

立法院臨時會上週三讀通過《國民法官法》，前副總統呂秀蓮透過臉書批評「魔鬼藏在細節裡」，她說，根據已通過的《國民法官法》，未來是由3位懂法律的職業法官和6位幾乎完全不懂法律的國民法官共同審判，而且由其中6位同意決定生死或刑罰輕重。「這樣的改革，是我們需要的嗎？能實現司法正義嗎？」呂秀蓮指出，1996年1月18日，她結束3年立委生涯的那天，上台毫不保留地說出她對立法院的看法：「恕我直言，它是政治馬戲班，是媒體金舞台，是利益分贓所，是權力競技場，也是正義的焚化爐。」呂說，在野黨人少力薄，但四兩可以撥千金，選民期待立委用腦而非用拳打腳踢，但最近的國民黨團表現，簡直將立法院當作武術館、馬戲團在胡鬧，完全不用大腦。監察院人事同意權在胡鬧中免於接受審查，真該感謝國民黨「全額保送」。呂秀蓮質疑，監察院新任院長及委員，8月1日走馬上任，合法合憲嗎？根據《立法院職權行使法》規定，監察院人事同意權要「交付全院委員會審查，審查後提出院會以無記名投票表決。」全院委員會進行審查時，被提名人要列席與答詢，而後投票決定人選，不適任者就被淘汰。然而這次在野黨胡鬧，執政黨偷懶、撿便宜，完全跳過詢答審查程序，民眾連被提名的人選是誰都一無所知，就把全體保送進監察院，還口口聲聲說要關掉它。立法院是否違法違憲？法學專家們也裝聾作啞。針對《國民法官法》，呂秀蓮說，長期以來國人對司法喪失信心，也對司法改革寄以高度期待。2016年蔡總統上任後，有模有樣召開司法改革種種會議，但雷聲大，雨點小，只落得國民參審與陪審兩派論戰，根本問題應該是司法人員的養成教育及審理程序出問題，司法人員的素質及訴訟程序如何監督及考核才是關鍵，反而不受重視。呂秀蓮表示，7月22日立法院臨時會挑燈夜戰通過《國民法官法》，懂法律的人不見得看完全部條文，不懂法律的有的心怕怕，怕無意間當上法官，當然也有人盼望當「法官」過過癮。真正用心看完全部條文的朋友應該不多，昏昏欲睡的立委先生女士心中只有總統府，當然不在乎。「魔鬼藏在細節裡。」呂秀蓮指出，第3條規定，將來特定刑案的審查由3位職業法官及6位國民法官組成；第14條規定，下列之人不得被選任為國民法官，包括：1. 總統副總統、2. 各級政府首長及民代、3. 政黨黨務人員、4. 現役軍人、警察、5. 法官或曾任法官、6. 檢察官或辯護人或卸任者、7. 律師、公設辯護人或卸任者、8. 現任或曾任講授法律科目之教授講師、9. 司法院、法務部及所屬機關公務人員、10. 司法院警察官、司法警察、11. 司法官及律師考試及格者。呂秀練質疑，以上各項，現任官員不能當國民法官尚稱合理，但卸任者已具備相當法律專業知識又無公職，參與審判有何不可？總地一句，根據已通過的《國民法官法》，未來是由3位懂法律的職業法官和6位幾乎完全不懂法律的國民法官共同審判，而且由其中6位同意決定生死或刑罰輕重。這樣的改革，是我們需要的嗎？能實現司法正義嗎？呂說，立法院既不是逞強鬥狠的競技場，也不是性別胡鬧的風月場，立法院應該是嚴肅莊嚴的最高民意殿堂。立法委員的言行舉止是國人的指標，上行而後下效。民主台灣的立法院再不自律自強，各選區的選民同胞們，就該承擔國家主人的責任，大家一起來監督、評鑑立法院。