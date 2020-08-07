徐永明、趙正宇涉貪交保北檢抗告　高院裁定出爐

台北地檢署偵辦立法委員集體涉貪案，台北地方法院日前裁定立委蘇震清、廖國棟、陳超明、前太流負責人李恆隆、是知管理顧問公司總經理郭克銘、蘇震清辦公室主任余學洋、廖國棟辦公室主任丁復華、趙正宇辦公室主任林家騏等8人羈押禁見。立委趙正宇以新台幣100萬元，前立委徐永明則以80萬元交保。
台北地檢署不服趙正宇、徐永明交保裁定，昨日提出抗告，而同案的趙正宇辦公室主任林家騏、廖國棟辦公室主任丁復華遭羈押禁見，兩人也於昨日提抗告。高等法院刑事第8庭法官周明鴻、合議庭審判長陳世宗、陪席法官呂寧莉於今晚間做出裁定，決議撤銷趙正宇的交保裁定，發回北院重新審理、徐永明及兩名辦公室主任的抗告均駁回、維持原裁定，徐永明交保確定。
高院認為，在原裁定中未說明趙正宇何以未能影響證人的證述內容，更何況趙正宇於偵查中僅稱家中遭扣款項係來自特定姓氏之人，後續仍待檢察官釐清相關事實，而證人就款項來源所證與趙正宇所辯不符，因此認定趙正宇有高度串證可能性。且原審認定擔任趙正宇立委辦公室主任林家騏涉犯不違背職務收受
賄賂罪犯罪嫌疑重大，所供與趙正宇不相符，認有串證滅證之虞，而諭知林家騏羈押禁見，則位處位階較低的辦公室主任羈押，但位處高位的立委趙正宇卻可具保，不無輕重失衡，理由亦有矛盾。趙正宇是否確無羈押之必要，非無再行審究之處。
徐永明部分，高院裁定指出，檢察官主張不能排除徐永明利用未羈押機會而串證，所辯與卷證資料不符及有後續事實須調查等，所以徐永明有羈押必要；但原審已諭知徐永明禁止與本案相關證人聯繫、勾串，交保處分並無不當；況且徐永明的犯罪行為較為明確單純，情節也較輕微，因此合議庭認為沒有羈押的必要。
至於趙正宇辦公室主任林家騏及廖國棟辦公室主任丁復華抗告，高院表示，兩人抗告主張顯與常情不符，為避免有勾串共犯或證人之虞，而有詳加查證並防止勾串之必要，因此仍認有羈押之必要，兩人抗告均駁回，維持原裁定、羈押確定且不得再抗告。