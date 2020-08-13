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行政院下修成年年齡　18歲「可自主結婚」最快2023年上路

記者鄭宏斌／台北報導
calendar_today2020-08-13 11:46:47update2020-08-13 11:48:52

▲行政院提出《民法》部分條文修正草案，成年年齡從20歲下修為18歲。滿18歲的成年男女想結婚就結婚，不需再經法定代理人同意。新法最快可望在2023年上路。（圖／記者鄭宏斌攝，2020.08.13）
▲行政院提出《民法》部分條文修正草案，成年年齡從20歲下修為18歲。滿18歲的成年男女想結婚就結婚，不需再經法定代理人同意。新法最快可望在2023年上路。（圖／記者鄭宏斌攝，2020.08.13）
行政院院會今（13）日拍板通過《民法》部分條文修正草案，成年年齡從20歲下修為18歲，同時也將男女結婚的年齡統一為18歲。若將來立法院三讀通過之後，滿18歲成年的男女想結婚就結婚，不需再經法定代理人同意。新法最快可望在2023年上路。

法務部等多個部會提出《民法》部分條文修正草案等38個涉及多項青年權益的修法草案，經過政務委員羅秉成等人審查完竣，今天上午在行政院院會中通過。羅秉成說，此次修法目的為了落實性別平權、符合國際公約、維護青年身心。

該修法草案主要「調降民法成年年齡」，由20歲下修為18歲，現行法律只要有以《民法》成年為年齡門檻的規定，除另有特殊考量外，亦隨同修正；另外，也統一男女結婚、訂婚年齡，原規定男性訂婚年齡17歲、女性15歲，這次修正男女訂婚年齡均為17歲，原規定男性結婚年齡為18歲、女性16歲，修正後男女結婚年齡均為18歲。

調降《民法》成年年齡後，民眾原依照相關法令規定、行政處分、法院裁判、契約得享有至20歲或成年之權利或利益，像是撫卹金、遺屬年金、補助款、救助款、夫妻離婚後所約定對未成年子女之扶養費等，在新法施行後，於修正施行前已取得的既有權益，將持續享有至20歲。

行政院發言人丁怡銘轉述，行政院長蘇貞昌裁示，因事涉民眾權益且相關法令眾多，至少需2年緩衝期，施行日期原則定為「自立法院修正通過滿2年後之第一個元旦」（暫定為2023年1月1日），後續視法案審議進度調整。

蘇貞昌說，18歲公民權已是國人高度共識，且有修憲的提議正在進行。在蔡總統領導下，政府有鑑於相關38項法案，尤其是91年前開始實施的《民法》所訂的年齡等，和現實社會情況已經大相逕庭。整個人民成熟度、教育程度及相關運作已經不同於往昔。

蘇貞昌表示，青年為推動社會發展的重要力量，是國家的未來，目前全世界已有110餘個國家採18歲成年制，近年來也有為數眾多的學者、民間團體、學生代表主張下修成年年齡到18歲，這也是回應民意。

蘇貞昌指出，這次修法就相關事項一併到位，涉及民眾及相關權益等的衝擊，設有緩衝期，草案中也有規定，未來還是要看立法院的立法進程後來配合實施。

 

關鍵字

18歲 民法 結婚 成年 下修 行政院

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