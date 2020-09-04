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直播／柯文哲與捷克布拉格「最帥市長」賀瑞普記者會

記者 陳弘志 朱永強 / 台北報導
calendar_today2020-09-04 11:00:00

▲號稱「台北智商最高市長」柯文哲和「捷克布拉格最帥市長」賀瑞普。(圖/翻攝柯文哲臉書)
▲號稱「台北智商最高市長」柯文哲和「捷克布拉格最帥市長」賀瑞普。(圖/翻攝柯文哲臉書)
號稱「台北智商最高市長」柯文哲和「捷克布拉格最帥市長」賀瑞普今天(4)在台北召開聯合記者會，兩人會擦出什麼火花？《NOWnews 今日新聞》全程直播，與您共同關心。

 

關鍵字

柯文哲 捷克 布拉格 市長 賀瑞普

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