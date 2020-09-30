替代役召訓比例低　治安維護役8年來召訓0人

中共軍機近期不斷越過海峽中線，頻頻挑釁台灣，兩岸緊張情勢升高，有網友提問若真的開戰，「沒有接受過軍事訓練的替代役要做什麼呢？」民進黨立委羅美玲30日在立法院質詢時，指出近8年替代役男召訓率低，詢問若發生戰爭時，替代役要扮演什麼角色。內政部役政署長龔昶仁回應，替代役男召集會依照役別專長分組，召訓比率偏低會檢討改進。
羅美玲指出，替代役男服役期滿退役後須納入備役編管，退役8年內要召集服勤。但根據近8年替代役男列管及召集人數統計，列管總人數31萬8千人，分別編入防災救護組、治安維護組、社會服務組和公共服務組，總召訓人數為7013人，占2.2%。
據統計，其中防災救護組列管三萬人中，召集人數僅14位，佔召訓比率的0.05%；治安維護組召集0人、社會服務組佔0.26%，公共服務組則是所有組別最高，但也僅佔召訓比率的5.53%。
羅美玲表示，最近共機頻頻擾台，網友在討論當遇到戰爭時，替代役要幹嘛？龔昶仁回應「替代役根據役別專長，可以分為防災救護組…」羅美玲接著問，若真的發生天災地變或戰爭，能否動員？她也質疑，即使能動員，但替代役沒受過軍事訓練，他們能做什麼才是重大問題，認為現行替代役召訓制度應全盤檢討。