廣編／夏日輕食沙拉聰明吃　你的最佳PowerMate

近來氣溫屢創新高、熱浪來襲、暑氣逼人，各種消暑秘方紛紛出籠，其中「輕食沙拉」是許多上班族、運動族心目中的飲食首選。在此告訴大家幾個撇步，讓大家在享用清爽的「輕食沙拉」同時，搭配生活周遭的便利商店美食，可以吃得更加營養與均衡。



蔬菜沙拉不僅熱量低，還擁有豐富的膳食纖維，然而為了改善沙拉生澀的口感所附贈的沙拉醬、千島醬等醬料，油脂含量著實不少，消費者若不留意的全部加下去，可是讓身體找罪受！此時可以選擇優格來取代這些醬料，淋在蔬菜沙拉上，讓健康美味多一點。



而想用蔬菜沙拉代替餐點的話，優質蛋白的搭配是不可或缺的，建議可再搭配1個茶葉蛋或1份雞胸肉，不僅讓人吃得滿足，還可讓整體營養更均衡。近期7-11也有推出一系列雞肉加沙拉的組合，不僅可以吃得美味，也免去買東買西的煩惱，在營養的補充上提供了方便選擇。



除了蔬菜沙拉與蛋白質搭配外，喝得部分可以選擇添加維生素B群的飲品，除了能提升工作活力，其中的維生素B2也有助於維持能量正常代謝；而愛好運動的朋友，可以挑選有BCAA的飲品，BCAA其實就是支鏈氨基酸，能作為營養補給來源，運動前後飲用都相當適合。7-11實體獨家販售的PowerMate可可麥芽牛奶除了添加維生素B群及BCAA、多種維生素，一次補充，是搭配的黃金好隊友！





即日起PowerMate可可麥芽牛奶在全台7-11到8/11，搭配指定輕食沙拉還可以折15元，想要參照這些消暑秘笈，讓夏日輕食沙拉餐吃的美味又均衡嗎？快到周圍的7-11報到吧！



